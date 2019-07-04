SABAHATTİN ALİ’NİN EDREMİT’İ
Atlas, Balıkesir’in Edremit’in ilçesine gidiyor ve Sabahattin Ali’nin hayatında ve eserlerinde önemli yer tutan yöreyi onun izlerini sürerek inceliyor. Ege Bölgesi’nin en güzel köşelerinden biri olan Edremit, büyük yazarın miras eşliğinde Alkım Doğan’ın yazısı ve Tolga İldun’un fotoğraflarıyla Temmuz ayında Atlas sayfalarında.
Zaman zamana eklenir Sabahattin Ali’nin Kuyucaklı Yusuf romanında. 1903 sonbaharında başlar olaylar 1. Dünya Savaşı’na, Seferberlik Yılları’na ilerler… Ve bütün bu zamanların ana mekânı Balıkesir’in Edremit ilçesidir. Usta yazarın “Üç tarafını saran Çamtepe, İbramcaköy ve Tavşanbayırı isimli üç yamaca yaslanan büyükçe, şirince bir kasabaydı” diye tasvir ettiği coğrafya Ege Denizi’nin en güzel kıyılarıyla da insanları kendine çekiyor. Atlas, romanın efsanelerle beslenen kahramanları Yusuf ile Muazzez’in mekânlarını, insanları, dünü ve bugünü getiriyor okurlarına.
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