KARYA YOLU’NDA ADIM ADIM
Aydın ve Muğla il sınırlarında uzanan Karya Yolu, 850 kilometreyle Türkiye’nin en uzun uygarlık rotası. “Anadolu’nun yerli halklarından” diye tanımlanan Karyalıların coğrafyası, aynı zamanda Türkiye’nin en az bilinen deniz rotalarını kapsıyor. Datça ve Bozburun yarımadalarının hiç yerleşim görmemiş koyları… Menderes Nehri’nin güney kıyıları, dağları, Acıpayam Ovası, Dalaman Çayı, Bafa Gölü… Amos, Alabanda, Alinda, Aphrodisias, Euromos, Halikarnassos, İasos, Kaunos, Keramos, Knidos, Labranda, Heraklia ad Latmos, Mylasa, Nysa, Stratonikeia gibi antik yerleşimler… Tüm bu yerler denizle iç içedir. Zaten tarihte Karya halkına “denizin yüreğinde yaşayanlar” denir… Atlas bu uzun rotayı adımlıyor, adeta karadan mavi tur yapıyor ve tüm doğa ve kültür değerlerini sayfalarına taşıyor.
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