ATLAS’IN TEMMUZ SAYISI BAYİLERDE
Atlas, Temmuz sayısında karadan mavi yolculuğa çıkıyor ve Türkiye’nin en uzun kültür rotası olan, toplam 850 kilometrelik Karya Yolu’nda yürüyor. Aydın ve Muğla il sınırlarında antik Karya bölgesini kat eden bu uzun güzergâh doğa ve kültür hazineleriyle bezeli. Karya halkına tarihte “denizin yüreğinde yaşayanlar” da denirdi. Karya Yolu, yürüyüşçüleri Datça ve Bozburun yarımadalarının hiç yerleşim görmemiş koyları, antik kentler, ovalar ve dağlarla buluşturuyor.
Derginin bir diğer özel dosyası Sabahattin Ali’nin Edremit’ini konu alıyor. Usta yazarın “Üç tarafını saran Çamtepe, İbramcaköy ve Tavşanbayırı isimli üç yamaca yaslanan büyükçe, şirince bir kasabaydı” diye tasvir ettiği bu coğrafya, Ege Denizi’nin en güzel kıyılarıyla insanları kendine çekiyor. Atlas, Sabahattin Ali’nin romanları ve hayatının izinde Edremit’i geziyor.
Dalış etkinliklerine yeni keşif noktaları kazandırmak ve deniz canlılarına yaşam alanı sağlamak için son yıllarda yeni ve oldukça cesur bir yola başvuruluyor: Emekliye ayrılmış gemi ve uçakları batırmak! Atlas, sularımızın bu yeni batıklarını ziyaret etti, dalış etkinlikleri ve sualtı yaşamı üzerindeki etkilerini inceledi.
Tejo Nehri’nin Atlas Okyanusu’na açıldığı geniş bir haliçte, yedi tepe üzerinde kurulu Portekiz’in başkenti Lizbon. Avrupa’nın en eski ve en güzel kentlerinden biri olan Lizbon, bu sayıda Atlas’ta. Temmuz ayının Foto Keşif bölümünde ise ateş ve su adası Sicilya var.
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