Kıyı temizleme hareketi
Panorama

Kıyı temizleme hareketi

Kınalıada kıyılarında Dell Technologies ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) tarafından düzenlenen temizlikte Atlas da yer aldı. Dell Technologies ekibi ve TURMEPA gönüllüleri, adanın kıyılarından 14 kilo kağıt, 5,5 kilo metal, 25 kilo plastik ve 14 kilo cam olmak üzere toplam 58,5 kilogram atık topladı. Toplanan atıklar 7,2 kilogram ham maddenin, 1,4 litre petrolün, 350 kWh enerjinin ve 350 litre suyun ekonomiye kazandırılmasını sağladı. Okyanuslardan ve kıyılardan toplanan plastikleri, dizüstü bilgisayarların paketlerinde ve koruma materyallerinde kullanan Dell Technologies, her yıl denizlere karışan milyonlarca ton plastiğin doğal yaşamı tehdit etmesine karşı mücadele ederken TURMEPA kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmeyi amaçlıyor.

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Kıyı temizleme hareketi
Panorama

Kıyı temizleme hareketi

Kınalıada kıyılarında Dell Technologies ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) tarafından düzenlenen temizlikte Atlas da yer aldı. Dell Technologies ekibi ve …

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Ergenekon Destanı çizgi romanda
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