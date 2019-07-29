ATLAS’IN AĞUSTOS SAYISI
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN AĞUSTOS SAYISI

Atlas, ağustos sayısında antik dönemin önemli kutsal merkezlerinden birine, Muğla il sınırlarındaki Labraunda’ya gidiyor. Zeus Tapınağı başta olmak üzere birçok kalıntıya ev sahipliği yapan alan, Anadolu’nun en ilgi çekici arkeolojik varlıklarından biri. Atlas, Labraunda’nın tarihine ve kazı çalışmalarına özel fotoğraflarla yer veriyor.
Malatya’nın Arapgir ilçesi Fırat’ın ilk suyunu veren yerler arasında, neolitik devirlerden beri yerleşim olmuş, sayısız medeniyet ağırlamış özel bir yöre. Atlas, Arapgire’e uzanıp doğa ve kültür varlıklarını inceliyor. 2008’de bağımsızlığını ilan edip Avrupa’nın en genç ülkesi olan Kosova, ağustos sayısının bir diğer özel dosyası. Başkent Priştine, farklı kültürlerin bir arada yaşamasıyla ünlü Prizren, saat kulesinin taçlandırdığı tarihi Gjakova… Osmanlı’nın izlerinin hala yaşadığı ülke, eski ve yeni tüm yönleriyle Atlas sayfalarında.
Cezayir’in Gardaya şehri, Sahra’da bir vaha. Su depolama sistemi sayesinde çölün ortasında yeşil bir bahçe olan şehir, tarihi yerleşimleri, hala yaşayan gelenekleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Mzab Vadisi’nin en güzel köşesi. Atlas’ın bir diğer özel dosyası da İstanbul Galata’da Cenevizlilerden kalma surları konu alıyor. Ceneviz yerleşimine dair izleri büyük oranda silinmiş ve dağınık durumda olan Galata, yüksek duvarlar ve hendeklerle tahkim edilmiş bir ortaçağ yerleşimi, adeta bir kaleydi. Atlas, Ceneviz surlarından günümüze kalanların peşine düştü.

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