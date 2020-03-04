Dünyanın kış festivalleri

Farklı coğrafyalarda kış doğasıyla ilişki kurmanın ve soğuk ayları renklendirmenin farklı yolları var. Atlas, dünyanın dört bir köşesinden spordan sanata değişik temalardaki 10 kış festivalini derledi. İşte dünyanın dört bir köşesinden öne çıkan kış festivalleri!

ÇİN: HARBİN BUZ VE KAR HEYKEL FESTİVALİ

Dünyanın en büyük buz ve kar festivali Çin’in Harbin kentinde düzenleniyor, en büyük buz heykelleri burada yapılıyor. Harbin Uluslararası Buz ve Kar Heykel Festivali, 20 milyona yakın ziyaretçiyle ulaşılması zor bir rekora sahip. Harbin’in geleneksel fener gösterileri ve kış kutlamaları yıllar içinde giderek daha kapsamlı hale geldi ve etkinlik dev bir kış şölenine dönüştü. Dünyanın dört bir yanından sanatçılar ocak ayının ilk haftasında burada buluşuyor ve birbirinden gösterişli buzdan heykel ve yapılarla tüm hünerlerini gösteriyorlar. Böylece Harbin’in içinde adeta ikinci bir kent kuruluyor.

KANADA: QUÉBEC KIŞ KARNAVALI

Kanadalılar kışı seviyor ve Québec bölgesinin merkezi Québec kentine “dünyanın kar başkenti” diyor. Burası ayrıca dünyanın en büyük geleneksel kış etkinliklerinden birinin adresi. Québec Kış Karnavalı’nda her yaştan binlerce insan buzda kano yarışından gece geçit törenine, kızaktan buzdan heykel yapımı atölyelerine dek sayısız etkinliğe katılıyor. 7-16 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek karnaval 1894’ten beri bölge yaşamında yeri olan geleneksel bir etkinlik.

TÜRKİYE: ULUDAĞ FESTİVALLERİ

Türkiye’nin kar denince ilk akla gelen yerlerinden Uludağ, kış festivallerinin de en renklilerine ev sahipliği yapıyor. Gençlik festivali Winterfest, ocak ve şubat aylarında üç dönem olarak düzenleniyor. Bir diğer gençlik festivali Whitefest, ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerine hitap ediyor ve şubatta yapılıyor. 7-9 Şubat’taki Winterfest Corporate ve 13-16 Şubat’taki Corporate Weekend de konserler, oyunlar, kayak yarışları, after-ski partilerle ziyaretçilerini bekliyor. Uludağ Music Festival ise Aralık 2019 tarihinde gerçekleşti. Uludağ ayrıca kış boyunca konser, etkinlik ve kayak yarışlarına ev sahipliği yapıyor. Uludağ Kayak Merkezi’nin resmi sayfası: www.uludaginfo.com

JAPONYA: SAPPORO KAR FESTİVALİ

Japonya’nın Hokkaido Adası’nın en büyük kenti Sapporo’da düzenlenen festival, her yıl iki milyon kişiyi kendine çekiyor. Bu kış 4-11 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan festivale Odori, Tsudome ve Susukino bölgeleri ev sahipliği yapacak. Japonlar kış mevsimini yine buzdan heykeller, yarışmalar, aile odaklı etkinliklerle sanat ve eğlenceye dönüştürecek. Üşüyenler sıcak içecek ve yemeklerle ısınabilir, çünkü festival bu konuda da oldukça iddialı.

NORVEÇ: BUZ MÜZİK FESTİVALİ

Norveç’in Finse Köyü’nün ev sahipliği yaptığı müzik festivali, diğer müzik festivallerinden oldukça farklı. Çünkü burada konser mekânı ve enstrümanlar tamamen buz ve kardan yapılma. 7-9 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek Buz Müzik Festivali, doğa ve müzik ilişkisinde yeni keşifler vaat ediyor. Festivalin katılımcıları caz, pop, folk müzik gibi türleri farklı yorum ve tınılarla dinleme olanağı buluyor.

İSVEÇ: JOKKMOKK KIŞ PAZARI

İsveç Laponya’sındaki küçük Jokkmokk kasabası, bölgenin kadim sakinleri Samiler için önemli bir tarihsel merkez. Yaklaşık 400 yıldır her şubat ayının ilk perşembesi açılan Jokkmokk Kış Pazarı, Samiler için hem ticaret, hem de sosyal açıdan büyük önem taşıyor. Bu geleneksel pazar dışarıdan gelen ziyaretçilerle günümüzde tam bir kış şenliğine dönüşmüş durumda. El ürünleri ve geleneksel yemeklerin bulunabileceği pazarı halk dansları gösterileri ve geleneksel ezgiler renklendiriyor.

İSVİÇRE: KAR BİSİKLETİ FESTİVALİ

İsviçre’nin Gstaad kentinde düzenlenen Kar Bisikleti Festivali, kış aylarına biraz macera katmak isteyenler için. Avrupa’nın en heyecan verici kış etkinliklerinden biri olan festival, katılımcılarına Alpler coğrafyasını en beyaz haliyle tanıma olanağı veriyor. 17-19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek festival bisiklet turları, yarışmalar, eğlenceli etkinliklerle hem amatör, hem profesyonel bisikletçilere sesleniyor.

SLOVENYA: LJUBLJANA DRAGON KARNAVALI

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’nın sokaklarını mart başında yine Dragon Karnavalı şenlendirecek. Geçmişi pagan dönemlere kadar uzanan ve sonraki yüzyıllarda çehresi giderek değişip çeşitlenen karnaval çerçevesinde kentin sokaklarında ejderha maketleri dolaştırılıyor; geleneksel ya da modern tüm şenlik karakterleri Ljubljana’da buluşuyor. Karnavalın önemli özelliklerinden biri de çocuklara dönük çok sayıda etkinlik barındırması. Geleneksel yemeklerin bulunabileceği karnavalı halk dansları ve geleneksel ezgiler renklendiriyor.

RUSYA: MASLENİTSA ŞENLİKLERİ

Kışa veda etme zamanı geldiğinde bu kez başka bir şenlik dönemi başlıyor. Her kültür yaklaşan baharı müjdeleyen kendine özgü geleneklere sahip, bunların en yaygın olanlarından biri de maslenitsa. Ukrayna ve Beyaz Rusya’da da kutlanıyor ama maslenitsa şenliklerinin en renklileri Rusya’da. Şubat sonunda yolu Rusya’ya düşenler ülkenin dört bir yanında, kökeni pagan dönemlere kadar uzanan maslenitsanın neşesine şahit olabilir. “Bayan Maslenitsa”nın maketi ateşe verildiğindeyse heyecan zirveye çıkıyor.

YENİ ZELANDA: QUEENSTOWN KIŞ FESTİVALİ

Bu kış festivalinin diğerlerinden bir farkı var. Çünkü haziran ayında düzenleniyor. Yeni Zelanda’nın Queenstown kentinde 1975’ten beri gerçekleşen etkinlik “Güney Yarıküre’nin en büyük kış festivali” olarak biliniyor. Kış mevsimini bizdeki yaz aylarında yaşayan ülkenin en önemli kayak merkezlerinin yakınında yer alan Queenstown festival boyunca yarışmalar, müzik etkinlikleri, buz hokeyi karşılaşmaları, havai fişek ve lazer gösterilerine ev sahipliği yapıyor. Queenstown Kış Festivali, kuzey yarıküre yaz sıcağını yaşarken uzaklara gidip kış keyfi yapmak isteyenler için bire bir.

ATLAS Ocak 2020