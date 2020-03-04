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Atlas’ın mart sayısı raflarda

Yazar Türker Erşen
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Geyşalar edilgen ve itaatkâr hizmetkârlar mı, bağımsız ve güçlü kadınlar mı? Geyşalar, kırılgan görüntülerinin ardında Japon toplumunun finansal ve duygusal olarak en bağımsız kadınları olageldiler. Atlas Japonya’ya uzanıyor ve geyşaların az bilinen dünyasına konuk oluyor.

İstanbul’un tarihi hanları hem ticarette hem sosyal hayatta yüzyıllara dayanan bir geleneği yaşatıyor. Mimarileriyle, içlerindeki sesler ve renklerle, geçmişten getirdikleriyle kendine özgü bir çekiciliği olan hanlar, geçmişleri ve bugünleriyle Atlas’ın mart sayısında.

Van’da kış aylarında donmuş şelalelere tırmanış macerası, Zonguldak’ta antik dönemin önemli ticari, dini ve askeri merkezi Tios kenti, Botsvana’nın yaban hayatı, Düzce’nin doğal ve kültürel zenginlikleri de derginin başlıkları arasında. Atlas ayrıca uzay çalışmalarında kadınların rolü ve uzaya çıkan ilk kadınları konu ediniyor. Atlas Raporu’nun bu ayki konusu ise tüm dünyanın gündemindeki koronavirüs salgını.

Atlas'ın mart sayısı raflarda | Atlas | Gündem

 

 

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