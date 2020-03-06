Yaşlı Druidin yüzü canlandırıldı

Özlem NUMANOĞLU / Atlas Eylül 2019

İskoçya’da Dundee Üniversitesi’nde adli tıp ve yüz tanıma alanında öğrenim gören Karen Fleming, yaklaşık 1700 yıl önce yaşamış bir Druid rahibesinin yüzünü canlandırdı.

1833 yılında İskoçya’nın kuzey kıyılarındaki Lewis Adası’nda bulunan kafatasından hareketle oluşturulan Druid rahibesinin 60 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Hilda adı verilen rahibenin balmumundan yapılan yüzü Dundee Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen “Ustalar Gösterisi”nde sergilendi.

Atlas Eylül 2019