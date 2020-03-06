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Yeni Zelanda’da dev papağan fosili

Yazar Meltem
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Özlem NUMANOĞLU – Atlas Eylül 2019

19 milyon yıl önce Yeni Zelanda’da yaşamış dev papağan türünün fosili bulundu. Otago’da fosili bulunan papağanın yaklaşık 7 kilo ağırlığında ve 1 metre boyunda olduğu tahmin ediliyor.

Fosili bulunan dev papağan, halen dünyada yaşayan en büyük papağan türü olan kakapodan (Strigops habroptilus) iki kat daha büyük. Gece papağanı olarak adlandırılan kakapo, uçma yeteneğini kaybetmiş bir tür. Yeni Zelanda’nın dev kuşların ülkesi olarak bilindiğine dikkat çeken Trevor Worthy, bugüne dek, böylesi büyüklükte herhangi bir papağana rastlanmadığına dikkat çekti. Worthy, boyutlarından dolayı Heracles (Herkül) inexpectatus adı verilen tarihöncesi kuşlar hakkındaki çalışmalarıyla biliniyor.

Yeni Zelanda’da dev papağan fosili | Atlas | Gündem

ÇİZİM: DR. BRIAN CHOO / FLINDERS ÜNİVERSITESİ

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