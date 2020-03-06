Metropolün arıları

Yazı: Yusuf ERKAN / Fotoğraflar: Şahan NUHOĞLU Atlas Eylül 2019

“Kentte arıcılık mı olur” sorusu çoktan yanıtını buldu, dünyanın birçok metropolü kovanlara yer açmaya başladı. İstanbul, sahip olduğu bitki çeşitliliği ve coğrafi avantajıyla bu konuda önemli bir potansiyele sahip. Yeşil alanların daralmasına ve yeterince destek görmemelerine rağmen sayıları giderek artan kent arıcıları, bal üretimine katkıda bulunmanın yanı sıra İstanbul’da doğayla yeni bir temas noktası sağlıyor.

Kent arıcılığıyla tanışmam İstanbul’un İstiklal Caddesi’nde akşam rüzgârının serinlettiği bir terasta oldu. Bakışlarım bir anda karşımdaki binanın çatısına sabitlendi. Doğru mu görüyordum? Çatıda üç kovan vardı. Keşfimi arkadaşlarımla paylaştım. Sohbeti bırakıp dikkatimizi oraya yönelttik.

Derken yorumlar başladı: “Hem karakovan (kütük kovan) var, hem fenni kovan!” “Kütük kovanın boyutu biraz büyük, ama evet, kovan bu!”

O zamana dek kentteki arı varlığıyla ilgili bilgimiz daha çok “Taksim’i arılar bastı”, “Kadıköy’de panik” gibi haberlere dayanıyordu.

İSTANBUL’DA ARICILIK

Oysa araştırdıkça bal üretiminin İstanbul için oldukça tanıdık bir uğraş olduğunu gördüm. Bal üretiminin geçmişi, coğrafi avantajların da etkisiyle kentin çok eski dönemlerine kadar gidiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ambleminin çalışkanlığın simgesi balarısı olması ve bir dönem Maçka Kampüsü’nde kovanların bulunması, şehrin yakın tarihinden dikkat çekici notlar.

BALMUMCU İSMİ NEREDEN GELİYOR?

“Balmumcu” ise isimlerin kentin geçmişine dair verdiği ipuçlarına bir örnek. Konuştuğum Ahmet Işıldar, “Dedem Mustafa Cingil, Bursa’da arı beslediği 1950’li yıllarda, karakovanlarına petek bulamadığında Balmumcu’ya gider, balmumu alırdı” diyor. Semt adını II. Mahmut döneminde buradaki çiftlik bahçesinin balmumuyla aydınlatılmasından ve balmumu imalatından dolayı almıştı Reşat Ekrem Koçu’ya göre. 70’lerindeki Ahmet Işıldar, Balkapanı Han’da çalışıyor şimdilerde. “Burası şehrin en eski hanlarından biridir” diyor. “İçinde satılan mallara göre Unkapanı, Yağkapanı ve Balkapanı adını alan bu hanlar önemli ‘kapan’larmış eskiden. Osmanlı döneminde deniz yoluyla, kervanlarla getirilen ballar burada istiflenir, uzman tadımcılar tarafından tadılır, ölçümü ve fiyatlandırması yapıldıktan sonra kente dağıtılırmış.”

Balkapanı, Mısır Çarşısı yakınlarındaki Balkapanı Sokağı’nda. Evliya Çelebi tarafından “kale gibi bir büyük han” olarak anlatılan yapı, 16’ncı yüzyıldan kalma. Geçmişte balların gümrükten geçtiği yerdi Balkapanı. Ahmet Bey’in dedesinden

aktardığına göre, Birinci Dünya Savaşı’nda farklı cephelere savrulan insanların arıyla balla pek meşguliyeti kalmamıştı. “Can olarak mı kurtarırsın kendini, yoksa bal olarak mı kurtarırsın?” diye sordu bana.

Sonrada sorusunu kendi yanıtladı: “Savaşlardan sonra han bir daha eski günlerine dönemeyecek düzeyde canlılığını yitirmiş.” Ancak Balkapanı’nın bize söylediği şey şudur; imparatorluklar başkenti İstanbul, ballar açısından bir merkezdir. Tarihte Konstantinopolis, Akdeniz’in en önemli ticaret merkezlerindendi. 14’üncü yüzyılın ilk yarısında Avrupa, Asya ve Afrika’dan Konstantinopolis’e gelen tüccarların, alıp sattıkları yüzlerce gıda ürünü arasında fıçı ve tulumlarda bal da bulunurdu.

Fransız araştırmacı Felix Beaujour, “Atina’nın kekik balının koku ve tatlılık açısından en iyi Fransız ballarından üstün olduğunu” kaydeder. Ona göre “bu balın neredeyse tümü İstanbul’da padişah sarayında ve ileri gelenlerin saraylarında tüketiliyordu.” Kaynaklara geçen bilgilerden biri de “sarayda reçellerin bir kısmının şekerle, bir kısmının ise şeker ve bal karıştırılarak yapıldığıydı.”

İstanbul Arıcılar Birliği Başkanı Onur Çilenk, Gümüşhane kökenli 50 yıllık arıcı. Bu sürenin 35 yılını da İstanbul’da geçirmiş. Bilgileri kaynağından vermesi, yönetmelikleri bilmesi, üniversiteler dahil yapılan araştırmaları izlemesi, bazı belgesel projelerinin içinde yer alması, yurtdışında arıcılığın nerelere gittiğine bizzat tanıklık etmesiyle sözlerine kulak verilmesi gereken bir isim. “İstanbul Arıcılar Birliği 2003’te kuruldu” dedi bize: “Tarım Bakanlığı’na bağlı 5996 sayılı yasaya göre kurulan yarı resmi, yarı özerk şekilde faaliyet gösteren bir birliğiz. Şu anda 1500 üyesi, 150 bin kovanı, 105 ton civarında bal ve arı ürünleriyle sektöre destek vermekteyiz. Birliğe üye arıcılarımızın üçte biri Avrupa, üçte ikisi Anadolu yakasında. Koloni ve üye sayısı bakımından Türkiye’de dokuzuncu sıradayız.”

Çilenk’e kent arıcılığının yasal prosedürünü sordum. “Bizde yasalar gereği toplu alanlarda ve yerleşik alanlarda arı koyma mesafesi 200 metre. Dağınık villa tarzı alanlarda okul, cami gibi kamusal alanlarda 70 metre mesafeden daha yakına kovan konulamaz. Kentteki bina yoğun alanlarda faaliyet gösteren çatı arıcıları bu işi yasal yapanlar değiller ne yazık ki. Elimizde kesin bir veri yok, ama duyumlarımıza göre kentte gizli saklı hatırı sayılır hobici var.”

‘ARICILIK UZMANLIK İŞİDİR’

Çilenk hobi arıcılığına biraz mesafeli. “Arıcılık bir uzmanlık işidir, değerli bir meslektir, hobi değildir” diyordu. “Arı sosyal bir böcektir. Bal, polen, propolis, balmumu, arı zehri, arı sütü, arı ekmeği olmak üzere farklı ve herbiri çok değerli ürünler üreten, ayrıca doğada tozlaşmayı sağlayan bir böcektir. Arıcılık çok farklı ürünler veren bu böceğin kolonisini okumakla ve onu nasıl yöneteceğini bilmekle ilgilidir ve ürünlerini sağlıklı alma sanatıdır. Hobici uzman arıcı değilse kolonisini hasta edebilir ve 1500 metre çapındaki kolonilere hastalık bulaştırır, yavru çürüklüğü ve parazitler yapabilir, yok eder. Uzman arıcıların yıllarca emek vererek biriktirdikleri kolonileri hobicilerin yok etmeye hakkı var mı, vicdanlarına yanıtlamaları gerekiyor.”

Çilenk’e kent temizse, florası bozulmadıysa, hobici bu işin eğitimini aldıysa ve uzman bir arıcının yanında pratik edindiyse nasıl bakacağını sordum.

“Bu koşullar sağlanırsa, evet olabilir. İşi bilen uzman üretici çatı arıcılarına bir diyeceğim olmaz” yanıtını aldım.

“Bunun dışında İstanbul arıcılık açısından olağanüstü fırsatlar sunan bir kentimiz. 2 bin 500 doğal bitki çeşidine sahip ve bunların çoğu ballı bitkiler. Bal veren bitkiler bakımından florası olağanüstü zengin bir ilimiz. İstanbul’daki arılar en fazla üçgül denilen bir çiçekten polen alıyor. Kentte üçgülün birçok alt türü de saptandı. İstanbul’un florası Anadolu gibi değil, Anadolu’da bir mevsim bir kır çiçeği açar ona gidersin. Ama İstanbul yılın 10 ayı bal veren çiçeklerle dolu. Şu anda 70 kilometre kuzeyimizdeki ormanlık alanlarda Tuzla’dan Aydos tepelerine kadar 15 bin kovan kışlıyor. Dolayısıyla arıcılığa uygun metropollerden biri. Son yıllarda 20 Mayıs Dünya Arıcılık Günü faaliyetleri kapsamında okullarda farklı etkinlikler yapıp öğrencileri de bilinçlendiriyoruz.”