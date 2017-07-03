Bilinçsiz sulama kuş yuvalarını vurdu
Panorama

Bilinçsiz sulama kuş yuvalarını vurdu

Diyarbakır’da Dicle Vadisi’nin Hevsel Bahçeleri ile Dicle Üniversitesi arasında kalan bölgede bilinçsiz sulama yüzünden yüzlerce kuş telef oldu. Kırklardağı eteğindeki mısır tarlası haziran ayında aşırı şekilde sulamaya tabi tutuldu ve tarladan taşan su Dicle Nehri’ne doğru akmaya başladı. Yaklaşık 200 metre uzunluğa sahip, binlerce yuvanın bulunduğu yarın yaklaşık 50 metrelik bölümünde çamurlu suyun kuvvetiyle göçük meydana geldi. Binlerce yavrulu yuvanın bulunduğu alanda meydana gelen göçük nedeniyle 5 bin dolayında kuşun telef olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu yarda her bir metre mesafede 50 dolayında yuva bulunuyor. Her bir yuvada ise üç beş yavru var. Talihsiz olayda telef olduğu düşünülen kuşlar arasında İzmir yalıçapkını, yalıçapkını, alaca yalıçapkını, ibibik, büyük baştankara, ebabil, kum kırlangıcı, gökkuzgun ve arıkuşu gibi türler olduğu tahmin ediliyor.

FOTOĞRAF: SELİM KAYA

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Bilinçsiz sulama kuş yuvalarını vurdu
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