GÖKYÜZÜNE DOKUN: GÜMÜŞHANE YAYLALARI
Dergide Bu Ay

GÖKYÜZÜNE DOKUN: GÜMÜŞHANE YAYLALARI

Atlas, sıcak yaz günlerinde Gümüşhane’nin yaylalarında serinliyor. Ersin Demirel’in yazıp fotoğrafladığı “Düşsel Zirveler” makalesi, ilin doğa ve kültür hazinesi yaylalarını ziyaret ediyor. Gümüşhane il sınırları içinde 383 yayla var. Her biri ayrı zirvelere açılan düşsel kapılar buralar. Pek çoğu halk mimarisinin bozulmamış örnekleriyle, geleneksel yaşantının günümüzde de sürdüğü yerleşimler. Sarplığı, yeşilliği, akarsu ve gölleriyle insanı şaşırtan bu topraklarda, kayalık bir alandan yürürken göller çıkar karşınıza ya da tarihi vadiler. Hangi yoldan giderseniz gidin menzilinizde sizi bir yayla karşılar…
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun geçiş noktasına konumlanan Gümüşhane’nin ilginç bir coğrafi yapısı var. Şehir kuzeyde Doğu Karadeniz Dağları’nın üyesi olan Zigana, orta bölgede Gümüşhane, güneyde ise Otlukbeli Dağları gibi yüksek tepelerle kuşatılmış. İlin en önemli düzlükleri güneye yayılan Kelkit ve Şiran ovaları. Dağlık kesimlerde akarsu havzalarıyla yarılmış Büyükdere, Çit, Demirkapı, Cehennem, Karadere, Sümüklü, Gücük, Yanbolu gibi derin vadiler yer alıyor. Atlas, bu benzersiz coğrafyanın en güzel yaylalarına özel fotoğraflarla yer veriyor…

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