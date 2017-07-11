Dünya Mirası Afrodisias
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Dünya Mirası Afrodisias

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias arkeolojik alanı, Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen 41. Dünya Miras Komitesi toplantısında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. UNESCO Türkiye, Aphrodisias antik kentinin “Yunan-Roma dönemi mimari ve kent özelliklerini çok iyi yansıtan bir yerleşim yeri” olduğunu belirtiyor. Kentteki Afrodit Tapınağı İÖ 3. yüzyıla, kentin kendisi ise bir yüzyıl sonraya dayanıyor. Arkeolojik alan, Afrodisias ve kentin kuzeyindeki mermer ocaklarından oluşuyor. Kentin zenginliği bu mermer ocaklarından geliyor. UNESCO Türkiye kentin özelliklerinden en önemlisinin “ocaklardan çıkartılan mermerden yerel okullarca işlenen heykeltıraşlık eserlerinin yayıldığı Akdeniz havzasında bıraktığı derin kültürel etki” olduğunu kaydediyor. Afrodisias Arkeolojik Kenti’nde tapınaklar, bir tiyatro, bir toplanma yeri ve iki hamam bulunuyor. Afrodisias ile birlikte Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki varlık sayısı 17 oldu.

FOTOĞRAF: CÜNEYT OĞUZTÜZÜN

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