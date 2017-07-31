Atlas’ın Ağustos Sayısı
Gecenin içinde sessizce süzülen amansız avcılardır baykuşlar. Atlas, bu “Sessiz Kanatlar”ın dünyasına girdi ve en küçük türünden iki metre kanat açıklığına sahip olanına kadar Türkiye’nin baykuşlarını inceledi.
Atlas bu ay “Kaş’tan Meis’e Yolculuk / İki Kıyı Ortak Deniz” başlığıyla tarihin bilinebilen zamanlarından beri kaderleri ortak olan iki komşunun, yaşamlarından öyküler taşıyor.
Dergi bu sayısında okurlarıyla bir başka suyu daha buluşturuyor: Ege bölgesinde art arda ovalar yaratan, yerleşimlerin şekillenmesinde etkili olan Bakırçay… “Suyun Direnişi” başlığıyla sunulan konuda, Bakırçay’ı kaynağından, Ege Denizi’ne döküldüğü yere kadar izliyor Atlas.
At, Türk kültüründe kadim bir yere sahip. Ancak bir de doğada doğan özgür atlar ya da doğaya salınan atlar var. Atlas, Kayseri’de yılkı atlarının yaşamlarını izliyor ve onların kırlardaki koşularını, “Özgürlüğe Koşmak” başlığıyla taşıyor okurlarına.
“Balkan Yeşili” başlığı Atlas okuyucularını “Balkanların en bakir köşesi” olarak da anılan Bosna Hersek’e götürüyor. Bir orman ve su ülkesi olan Bosna Hersek, şelalelerinden, nehirlerine, göllerinden tarihi dokusuna kadar, gezginlere Ağustos sıcağında farklı hazlar yaşatan bir diyar.
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