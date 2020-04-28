Orangutanları kurtarmak

Kuzey Sumatra’daki karantina merkezinde dört orangutan. Kimi gözlerinden vurulmuş, kimi hayvanat bahçesinden kurtarılmış. Yılın Seyahat Fotoğrafçısı Ödülleri’nin (TPOTY) “Tehlikedeki Gezegen” kategorisi birincisi Belçikalı fotomuhabir Alain Schroeder bu dünyaya ayna tutuyor.

Açe bölgesinde, orangutanların doğaya geri bırakıldığı Jantho Merkezi. Şafak vakti veteriner Pandu, bir kayıkla nehri geçiyor. Az sonra sırtında taşıdığı sekiz yaşındaki dişi orangutan Diana’yı doğayla buluşturacak.

HANGİ EKİPMANLA ÇEKİLDİ? (Üstteki fotoğraf)

Fujifilm X-Pro2, 14mm lens, f 10, 1/160s, ISO 1600

Endonezya’nın Sumatra Adası’nın sakinleri olan orangutanlar, yağmur ormanlarının parçalanıp zayıflatılması sebebiyle türlerine dönük ciddi bir tehdit altında yaşıyor. Palmiye yağı ve kauçuk plantasyonları, ağaç kesimi, yol yapımı, madencilik, avcılık hızla artarken, orangutanlar sürekli biçimde habitatlarının dışına itiliyor. Bölgedeki yardım örgütlerinin bir kısmı kaybolan, yaralanan ve esir edilen orangutanları kurtarırken, bir kısmı da tedavilerini üstleniyor. Sibolangit’teki Sumatra Orangutan Koruma Programı (SOCP) Karantina Merkezi ikinci grupta yer alıyor. Merkezde orangutanların rehabilitasyonu, tekrar sosyalleştirilmesi, vahşi doğaya geri döndürülmeleri ve soyların devamı için çalışılıyor. tpoty.com

Ameliyattan sonra orangutan Hope rahat bir yatağa yerleştirilmiş. Kafesin sebebi ise köprücük kemiğinin iyileşme sürecinde hareketlerini kısıtlamak. Bu dişi orangutanın durumu maalesef trajik. Her iki gözünden de vurulmuş ve tamamen kör. Bu haliyle doğada hayatta kalabilmesi imkânsız. Ve hayatının geri kalanında esaret altında yaşamak durumunda.

HANGİ EKİPMANLA ÇEKİLDİ?

Fujifilm X-Pro2, 14mm lens, f 10, 1/160s, ISO 1600

Bebekliğinden beri Malezya’daki bir hayvanat bahçesinde yaşayan 30 yaşındaki orangutan Fahzren, karantina merkezinde muayeneden geçiriliyor. Sağlık durumu iyi. Ama ne yazık ki vahşi doğada hayatta kalabilme becerileri gelişmemiş.

HANGİ EKİPMANLA ÇEKİLDİ?

Fujifilm X-Pro2, 14mm lens, f 2.8, 1/50s, ISO 1600

BU KARELERİ KİM ÇEKTİ?

Belçikalı foto-muhabir Alain Schroeder, 1989 yılında fotoğraf ajansı Reporters’ı kurdu. Kareleri bugüne dek 30’u aşkın kitapta ve National Geographic ’ten Geo ’ya ve Paris Match ’a dek önde gelen dergilerde yer aldı.

X-ray cihazında kırık kolu görülen Brenda.

HANGİ EKİPMANLA ÇEKİLDİ?

Fujifilm X-Pro2, 14mm lens, f 3.2, 1/140s, ISO 1600

ATLAS MART 2020