Kahramanmaraş’ta edebiyat müzesi
Kültür

Kahramanmaraş’ta edebiyat müzesi

Yedi Güzel Adam Müzesi, Kahramanmaraş’ta edebiyat ve sanatseverlere kapılarını açtı. Müze görsel panolar, video filmler, canlandırmalar ve interaktif panolarla ziyaretçilerine edebiyat tarihi hakkında bilgiler veriyor. Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Akif İnan, Erdem Bayazıt, Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören ,Cahit Zarifoğlu adlı şairlerden oluşan ve “Yedi Güzel Adam” olarak isimlendirilen edebiyatçıların her biri için oluşturulan alanlarla ziyaretçileri karşılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nce hazırlanan müzede özel sunum alanlarıyla edebiyatçıların kendi seslerinden şiirler dinlenebiliyor. Müzede ayrıca Maraş edebiyatına dair bilgilendirmeler verilirken kronolojik olarak sözlü ve yazılı edebiyat süreçleri tematik olarak anlatıyor. 5-10. yüzyıllar arasında İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, 10-19. yüzyıllar arası İslamiyet dönemi Türk Edebiyatı ve 19. yüzyıl Batı etkisindeki Türk Edebiyatı dönemlerine ait eserlerle ilgili bilgiler, farklı grafik yapılara sahip görsel panolar ve dijital/interaktif sunumlarla tematik olarak anlatılıyor. Aynı zamanda Milli Edebiyat Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyat anlayışlarına da yer veriliyor. Müzenin bulunduğu bina Amerikan Kız Koleji olarak 1860’lı yıllarda yapıldı, 1933 yılında Maraş Lisesi oldu. 1965 yılına kadar Maraş Lisesi olarak varlığını sürdüren yapı yenilenerek müzeye çevrildi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Gazipaşa Mahallesi Cihangir Sokak’ta ziyaretçilerini bekliyor.

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Kahramanmaraş’ta edebiyat müzesi
Kültür

Kahramanmaraş’ta edebiyat müzesi

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