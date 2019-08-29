ATLAS EYLÜL SAYISI BAYİLERDE
Atlas dergisi eylül sayısında İsviçre’nin Lozan kentine gidiyor. 96 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açan barış antlaşmasının imzalandığı şehri Prof. İlber Ortaylı ile geziyor. Şehrin önemli bölgelerini ziyaret eden Ortaylı ve Atlas ekibi, kendileri için özel olarak açılan Lozan Arşivleri’nde belge ve fotoğrafları da inceledi.
Muğla gözde tatil beldeleriyle tanınıyor ama il merkezi de tarihi, mimarisi ve kültürel değerleriyle ziyaretçilerine zengin seçenekler sunuyor. Atlas, şehrin az bilinen hazinelerini sayfalarına taşıyor.
Keşan ilçesi sınırlarında, Saros Körfezi kıyısında küçük, sakin bir liman İbrice. Ama açıklarında rengârenk deniz yaşamı ve büyüleyici dalış noktaları uzanıyor. Türkiye’de dalış etkinliklerinin en köklü, ününü hak eden merkezlerinden İbrice Limanı özel fotoğraflarla eylül sayısında.
Dünya metropollerinde arıcılık giderek yaygınlaşan bir uğraş. İstanbul da sahip olduğu coğrafi avantajlar ve bitki çeşitliliğiyle bal üretimi için çok uygun. Atlas, megakentteki arıcılık faaliyetine ışık tutuyor ve şaşırtıcı sonuçlara ulaşıyor.
Çanakkale’nin Kirazlı Köyü’nde devam eden altın madeni projesi bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Kaz Dağları sisteminin bir parçası olan bölgedeki madencilik çalışmaları ve ormanları korumak için tutuna “Su ve Vicdan Nöbeti” Atlas’ın eylül sayısında.
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