İspanya’nın ilk ulusal deniz parkı

İspanya, doğa korumacıların yıllardır devam eden baskıları karşısında geç de olsa adım attı ve El Hierro Adası’nda ülkenin ilk ulusal deniz parkını ilan etme sürecini başlattı. El Hierro, Kanarya Adaları’nın en küçük parçası, buna karşın zengin biyoçeşitliliğe ve deniz ekosistemine ev sahipliği yapıyor.

Ulusal deniz parkı ilan edilen Mar de las Calmas (Sakin Deniz), adanın güneyinde bulunuyor ve sakin sularında derin deniz canlıları ile tropik ve subtropik türler yaşıyor. Bu türlerin Kanarya Adaları’nın genelinde yaygın biçimde görülmemesi, Mar de las Calmas’yı özel kılıyor. Dünyanın en önemli gagalı balina sürülerinden birinin yaşadığı alanın bir parçası da El Bajon adlı keskin sualtı dağı.

El Hierro’nun bir özelliği de dünyada 28 ardışık gün boyunca sadece rüzgâr ve sudan elde edilen enerjiyi kullanan ilk ada olması (Gorona del Viento hidroelektrik santraline entegre biçimde rüzgâr gücü de kullanılıyor). İspanya, 2030 yılına kadar denizlerinin en az yüzde 30’unu koruma altına almayı hedefliyor.

FOTOĞRAF: UNESCO Dünya Biyosfer Rezervi

ve Jeoparkı olan 1.1 milyon yaşındaki volkanik adada 10 bin kişi yaşıyor.