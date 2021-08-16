İlk sürdürülebilir film festivali

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir film festivali Kıyıdan Kıyıya, 19-24 Ağustos 2021 tarihlerinde Çeşme’de düzenleniyor. Türkiye/Yunanistan Film Festivali, her yıl iki ülkeden uzun metraj, kısa ve belgesel filmlere geniş bir platform sağlamayı hedefliyor.

Kıyıdan Kıyıya, sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde Türkiye’de gerçekleşecek ilk film festivali. Kırmızı halı yerine “yeşil halı” geleneği oluşturmayı amaçlayan festivalde tek kullanımlık plastikler yerine sürdürülebilir ürünler kullanılacak, sıfır atık prensibi benimsenecek, yerel ürünler kullanılacak, misafirler festival ekibiyle birlikte her sabah Çeşme’nin farklı bir köşesinde kıyı ve sualtı temizliği gibi etkinlikler yapacak.

Festival kapsamında iki ülkeden film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölyeler, sunumlar gerçekleştirilecek.