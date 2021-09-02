ATLAS’IN EYLÜL 2021 SAYISI ÇIKTI! YENİ SAYIDA NELER VAR?

Atlas, Eylül sayısında Van Gölü’nün derinliklerindeki muhteşem doğal oluşumlara, mikrobiyalitlere yer veriyor. Mikrobiyalitler açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan Van Gölü’nden benzersiz sualtı fotoğrafları Atlas’ta.

Son aylarda yaşanan orman yangınları tüm Türkiye’yi üzüntüye boğdu. Atlas bilim insanlarının katkısıyla, bölgeden sıcak haberler ve fotoğraflarla özel bir yangın dosyası hazırladı, yangın sonrasında ne yapılması gerektiğini araştırdı.

Sagalassos, Burdur il sınırlarında özellikle Roma Dönemi’nde yıldızı parlayan görkemli bir antik kentti. Toroslar’ın yükseklerindeki bu arkeolojik hazine, Eylül sayısında ayrıntılı olarak işleniyor.

Yeniden yabanlaştırma, dünyanın farklı bölgelerinde doğal özelliğini kaybetmiş bölgelerde uygulanan ve şaşırtıcı sonuçlar elde edilen bir uygulama. Atlas’ın bu ayki konularından biri de BM Hükümetler Arası İklim Değișikliği Paneli. BM, insanlık için son çıkışın geldiği uyarısında bulunuyor.

ATLAS EYLÜL 2021 SAYISINI SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ