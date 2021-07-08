Vlog hazırlamak isteyen gezginlere 5 altın tavsiye

Onca gezi ve yolculuk, sadece kameraların hafızasında saklanan görüntülerde unutulup gitmesin ve meraklı izleyicilerle buluşsun isteyenler için vlog’lar hazırlamak doğru bir karar olabilir.

1- Konunuzu belirleyin

YouTube üzerinde veya diğer sosyal medya servislerinde vlog yayını yapmaya niyetliyseniz, öncelikle kanalınızın temasını belirlemekle işe başlayın. Bu sayede ilk aşamada, bu alana meraklı olan izleyicileri kolaylıkla kitlenize katabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri, kültür/tarih gezileri, kampçılık videoları, tırmanışlar, deniz maceraları… Kanalınızın bir teması olması önemli.

2- Ekipmanlarınızı güçlendirin

Sadece bir cep telefonu ile de videolar çekebilirsiniz ama devamını getirmek zor olur. Üstelik, aksiyonun en heyecanlı yerinde, belki azgın bir dereyi geçerken, belki kanonuzla akıntıda süzülürken, belki harika bir manzara eşliğinde dik tepeleri tırmanırken bir elinizde de telefonu sabit tutup görüntü yakalamanız çok zor olacaktır. Ama su geçirmek aksiyon kameraları, havadan etkileyici görüntüler alabilen drone’lar, oturduğunuz yerde sabit görüntü almanızı kolaylaştıracak tripodlar, daha uzun saatler boyunca çekim yapmanızı kolaylaştıracak yedek kamera pilleri, yüksek çözünürlüklü görüntüleri kamera hafızasından boşaltıp yer açmanıza yardımcı olacak taşınabilir sabit diskler, veri depolama çözümleri, karanlıkta çekim yapmanıza imkan veren aydınlatma çözümleri… İşte bunlar hep vlogger’lığın, YouTuber’lığın olmazsa olmazları.

3- Güçlü bir PC ve geniş ekran bir televizyon

Evde videolarınızı kesip biçip düzenleyip yayına hazır hale getirmek için video düzenleme yazılımlarını çalıştıracak güçlü bir PC ve görüntüleri daha detaylı, daha kolay işleminizi sağlayacak geniş ekran bir TV, mutlaka gerekecek. Eğer evde televizyona ihtiyacınız varsa, Arçelik TV modellerini incelemenizi tavsiye ederiz. Ya da LG Led TV modelleri ilginizi çekebilir. Hi Level televizyon modellerini de incelemek isteyebilirsiniz.

4- Stock müzik ve video servisleriyle tanışın

Videonuza müzik veya ara geçişler için farklı animasyonlara sahip videolar eklemek isterseniz, bu tür içerikleri uygun fiyatlarla satan ya da bazen ücretsiz olarak kullanmanıza izin veren stock servislerini araştırın, kullanma şartlarını öğrenin ve beğendiğiniz içerikleri videonuza eklemeden önce tüm şartları yerine getirdiğinizden emin olun.

5- Yayın yapacağınız platformun kurallarını iyi öğrenin

YouTube veya Instagram, ya da Facebook… Nerede yayın yapacaksınız, platformun kurallarını dikkatlice okuyun. Kuralları ihlal edecek bir video yüklememeye özen gösterin. Örneğin, özellikle YouTube’da çektiğiniz videoda ıslıkla çalınmış bile olsa, hatta içinde bulunduğunuz bir mekanda çalan bir şarkı olsa dahi, videoda sesi duyulan her müzik eseri başınıza telif sorunu açabilir ve videonuz yayından kaldırılabilir, kanalınız kapatılabilir. Ya da başka insanların videolarından alıntılar yapıp kopya içerikler koyarsanız… Kısa süre sonra videolarınız yayından kaldırılabilir.