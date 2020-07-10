Baksı Kültür Sanat Vakfı’ndan “Anadolu Ödülleri”

Anadolu’dan ilham alan kültür projeleri özel bir ödülle onurlandırılacak

Baksı Kültür Sanat Vakfı, Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla Anadolu Ödülleri’ni hayata geçiriyor. Her yıl Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon olmak üzere toplam 5 ayrı dalda verilecek ödüllerin ana sponsorluğunu Doğan Holding üstleniyor. Anadolu Ödülleri’nin ilki Kasım 2020’de sahiplerini bulacak.

Anadolu’da, kıraç bir tepenin üzerinde geleneği gelecekle buluşturan Baksı Kültür Sanat Vakfı, benzer projelerin çoğalmasını ve daha da gelişmesini desteklemek üzere “Anadolu Ödülleri” verecek. Ödüllerin Seçici Kurulu’nda, Prof. Dr. Ali Akay, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Nezih Başgelen, Levent Çalıkoğlu, Doğan Hızlan, Arhan Kayar, Doç. Dr. Ayşe H. Köksal, Bülent Ortaçgil, Prof. Dr. Süha Özkan, Faruk Pekin, Dr. Nusret Polat, Prof. Dr. Metin Sözen, Murat Tabanlıoğlu, Görgün Taner, Saffet Emre Tonguç ve Prof. Dr. Fikret K. Yegül yer alacak. Ödül heykeli Osman Dinç imzasını taşıyacak. Anadolu Ödülleri’nin logosunu ve görsel kimliğini ise Savaş Çekiç tasarladı.

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ve Baksı Müzesi’nin kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “Amacımız, Anadolu’nun kültürel mirasından ve yaratıcılığından beslenen, onun ortak kimliğini vurgulayan bireysel ve kurumsal projeleri gündeme getirmek, onurlandırmak ve cesaretlendirmek” diyor ve ekliyor: “Gittikçe dijitalleşen, değişen, hızına yetişmekte zorlandığımız günümüz dünyasında, yerel birikimlere, kentsel ve kırsal hafızaya sahip çıkmak giderek daha fazla önem kazanıyor. Anadolu Ödülleri’nin sürdürülebilir bir kültür ortamı için anlamlı katkılar sağlamasını arzu ediyoruz.”

Anadolu Ödülleri’nin ana sponsoru Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı projeye katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ediyor: “Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, kültürel hayatın merkezde toplandığı bir dönemde, Bayburt’ta doğduğu köye kazandırdığı Baksı Müzesi ile Anadolu’nun bozkırında da kültürel imkan olduğunu, bu sayede yerelde olumlu yönde dönüşüm yaratılabileceğini kanıtlamıştır. Doğan Grubu’nun kökleri, kadim Anadolu insanının binlerce yıllık değerlerine uzanıyor. Bize miras kalan bu değerlerin kıymetini bilip onları yaşatmak ve ülkemize değer katmak için çalışıyoruz. Anadolu Ödülleri’ne verdiğimiz destekle köklerimize ve insanımıza sahip çıkanları ve ortak değerlerimizi yaşatanları görünür kılmayı, onlara güç ve cesaret vermeyi umuyoruz.”

Anadolu Ödülleri projesinin çıkış noktası ödül şartnamesinde şöyle ifade ediliyor: “Anadolu’yu, bugünün ortak kimliğini oluşturan çeşitlilik ve zenginliğin temel kaynağı olarak görüyoruz. Bu birikimi çağın dinamikleriyle yoğurma sorumluluğunun ise öncelikle bu coğrafyada yaşayan insanlara ait olduğuna; bu kimliği vurgulayan, yenileyen, zenginleştiren ve koruyan kültürel üretimlerin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.”

Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon dallarında verilecek Anadolu Ödülleri’nde, sergi ve bienal benzeri projeler Süreli Etkinlikler kategorisinde; konser, tiyatro, festival ve benzeri etkinlikler ise Gösteri Sanatları kategorisinde yarışacak. Ödül programı bünyesindeki tüm kategoriler hem bireysel hem kurumsal başvurulara açık olacak. Aday gösterilen projelerde son beş yıl içinde gerçekleşmiş olma şartı aranacak. Başvurular, www.baksi.org üzerinden, ilgili formun doldurulması ve istenen belgelerin başvuru sistemine yüklenmesi ile gerçekleşecek. Adaylık başvurularının kabulü, çevrimiçi olarak 10 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak ve 10 Ekim 2020’de sona erecek.