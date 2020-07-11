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Ayasofya’yı müzeye dönüştüren karar iptal

Yazar Özge Çolak
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Ayasofya, Hıristiyanlık, İslamiyet ve pagan mirasının iç içe geçtiği, 1500 yaşında, eşi benzeri olmayan bir kültür anıtı. İstanbul’un ev sahipliği yaptığı bu ortak kültür mirasının, bugün alınan kararla müze fonksiyonu iptal edilerek, cami olarak ibadete açılmasına karar verildi. 24 Temmuz Cuma günü itibarıyla ibadete açılacak tarihi yapıya girişler de ücretsiz olacak. Ayasofya’nın içindeki fresk ve mozaiklerle ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağına dair henüz detay verilmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapı içindeki hazırlıkların başladığını açıkladı.

  • Ayasofya, 1934 yılında Atatürk’ün emri ve Bakanlar Kurulu’nun kararıyla müzeye dönüştürülmüştü.
  • Ayasofya’nın Cumhurbaşkanı Kararı’yla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılması kararı, Danıştay’ın müzeye dönüştürme kararını iptalinin ardından geldi.

FOTOĞRAFLAR:  Bülent Özalp
Ayasofya’yı müzeye dönüştüren karar iptal | Atlas | Gündem

Ayasofya’yı müzeye dönüştüren karar iptal | Atlas | Gündem

Ayasofya’yı müzeye dönüştüren karar iptal | Atlas | Gündem

Ayasofya’yı müzeye dönüştüren karar iptal | Atlas | Gündem

Ayasofya’yı müzeye dönüştüren karar iptal | Atlas | Gündem

Ayasofya’yı müzeye dönüştüren karar iptal | Atlas | Gündem

 

 
 
 
 
 
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Ayasofya, Hıristiyanlık, İslamiyet ve pagan mirasının iç içe geçtiği, 1500 yaşında, eşi benzeri olmayan bir kültür anıtı. İstanbul’un ev sahipliği yaptığı bu ortak kültür mirasının, bugün alınan kararla müze fonksiyonu iptal edilerek, cami olarak ibadete açılmasına karar verildi. 24 Temmuz Cuma günü itibarıyla ibadete açılacak tarihi yapıya girişler de ücretsiz olacak. Ayasofya’nın içindeki fresk ve mozaiklerle ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağına dair henüz detay verilmedi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapı içindeki hazırlıkların başladığını açıkladı. 🔸Ayasofya, 1934 yılında Atatürk’ün emri ve Bakanlar Kurulu’nun kararıyla müzeye dönüştürülmüştü. 🔸Ayasofya’nın Cumhurbaşkanı Kararı’yla Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılması kararı, Danıştay’ın müzeye dönüştürme kararını iptalinin ardından geldi. 📷1-4: Bülent Özalp @bulentozalp 📷-5: Nejdet Düzen . . . #ayasofya #ayasofyacamii #ayasofyamüzesi #hagiasophiamuseum #hagiasophia #hagiasophiamosque #sultanahmet #istanbul #turkey #türkiye

Atlas Dergisi (@atlasdergisi)’in paylaştığı bir gönderi ()

 

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