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Tombul çekirgeden çok nadir görülebilecek fotoğraf

Yazar Özge Çolak
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Atlas’tan Selim Kaya, dünyada sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşadığı düşünülen tombul çekirge türünü (Bradyporus (Callimenus) karabagi Ünal, 2011), hemcinsini yerken fotoğraflayarak bir ilke imza attı.

Fotoğrafı inceleyen Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, “Bitki ile beslenen çekirgelerde bazen kanibalizm görülür. Dişiler çiftleştikten sonra erkeği yerler. Ancak tombul çekirge için bu duruma ilk defa tanık oldum” dedi ve şöyle devam etti: “Bu çekirgeler 2011 yılında Prof. Dr. Mustafa Ünal tarafından Mardin, Midyat, Mercimekli Köyü çevresinde bulunmuştur ve yeni tür olarak tanımlanmıştır. Mardin, Diyarbakır, Gaziantep çevresinde yayılış gösterir. Çok nadir bulunduğundan ve yaşam alanları tarım arazileri ve yoğun otlatma alanlarına yakın olduğundan tehdit altındadır. 2017 yılında soyu kritik tehlike kategoride olarak IUCN Kırmızı Listesi’nde ‘kritik tehlikede’ uyarısı yapılmıştır. Bu türün yakın çevrede sürü oluşturan Fas çekirgesi nedeniyle aşırı pestisit kullanımı sonucu sayılarında azalma olacağı kanaatindeyim.”

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