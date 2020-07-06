‘Restoranlar Evde’ dergi-kitabıyla yeme-içme sektörüne destek

COVID-19 krizi sebebiyle zor günler yaşayan yeme-içme sektörüne, ‘Restoranlar Evde’ adlı dergi-kitapla destek geliyor. İstanbul’un 100’ün üzerinde restoranından tarifleri ve şehrin lezzetini hatırlatan onlarca yazıyı bir araya getiren dergi-kitaptan elde edilen tüm gelir, restoran çalışanları yararına kullanılıyor.

Gastronomi yazarı Cemre Torun’un, İstanbul’un 100’ün üzerinde özel tarifi ve şehrin lezzet hikâyelerini bir araya getirdiği ‘Restoranlar Evde’, çok sayıda kurum ve kişinin katkısıyla yeme-içme sektörüne destek olmayı amaçlıyor. Doğan Burda Dergi Grubu ve İstanbul Life dergisi iş birliğiyle yayımlanan dergi-kitaptan elde edilen gelirin tamamı, baskı ve gönderim maliyeti dışında, restoran çalışanları için kullanılıyor.

İstanbul’un lokantalarına sahip çıkma zamanı!

COVID-19 kriziyle zor günler yaşayan yeme-içme sektöründe, işletmeler yavaş yavaş açılmaya başlasalar da mücadele devam ediyor. Şimdi onlara sahip çıkma zamanı.

‘Restoranlar Evde’, bu amaçla İstanbul’un tadı tuzu olan 100’ün üzerinde tarifi evimize getirirken, bu sektörün hayatımıza kattığı değeri hatırlatan yazılarla gastronomi kültürümüze dair kapsamlı bir içerik de sunuyor. Farklı kanallarda 100 TL’ye satışa sunulan dergi-kitaptan elde edilen tüm gelirin aktarılacağı ihtiyaç sahipleri, sektörün en kuvvetli temsilcilerinden TURYİD (Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği) tarafından belirleniyor. Destek ise proje destekçilerinden Hepsiburada.com tarafından hediye çeki olarak ulaştırılıyor.

Çorbada herkesin tuzu var

Restoranlar Evde, tam anlamıyla bir dayanışma projesi. Çorbada birçok kişinin ve kurumun tuzu var. Önde gelen markalar toplu satın almalarla bu projeye güç katıyorlar. Doğan Holding 500 dergi-kitap; Anadolu Efes, Beylerbeyi İçecek Pazarlama, Bidfood Türkiye, Borusan Sanat, Doğan Enerji Grubu, Doluca, Erikli, Grundig, Karaca, Mey Diageo, Mutfak Sanatları Akademisi, Pernod Ricard, Pınar, Uludağ İçecek Ürünleri, Vespa, Volvo ve Waternet markaları 200’er dergi-kitap; Algida, Bosch, Chantuque, Coca-Cola İçecek, Eker, Eti, Melez Tea, Metro Türkiye, Nude, Redbull, Siemens Ev Aletleri, Tat, Unilever Food Solutions, Zwilling markaları da 100’er dergi-kitap alarak projeye destek verdiler. Ayrıca, Doğan Burda Dergi, Hepsiburada.com, Hybrid ve Society to-be, İstanbul Life, Salon Couture Books, Turkuvaz Dağıtım Pazarlama ve TURYID projeye hizmet desteği veren markalar arasında yer alıyor.

Bu anlamlı ve özel içerikli kolektif çalışmaya sahip olmanın yanı sıra gastronomi sektörüne de el uzatmayı isteyen herkes, ‘Restoranlar Evde’ dergi-kitabını hepsiburada.com’dan satın alabiliyor. Satın almak için tıklayın: