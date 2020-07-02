Atlas, temmuz sayısında bir uçtan bir uca Çanakkale kıyılarını turluyor; ilin Ege, Marmara ve Çanakkale Boğazı’ndaki koylarını, plajlarını, benzersiz sahillerini ziyaret ediyor. Denizlerin kesişme noktası olan, denizcilik kültürümüzde önemli yer tutan Çanakkale, bir yandan da plansız yapılaşmanın tehdidi altında. Atlas, geniş bir dosyayla Çanakkale kıyılarını ele alıyor.

Afrika’nın birbirinden renkli kuşları, derginin bir diğer dosya konusu. Kıtanın görkemli yaban hayatı ve kültür üzerindeki etkisi özel fotoğraflarla temmuz sayısında.

“Transtoros” etkinliği 6 gün ve 756 kilometre süren ve Torosları batıdan doğuya kat eden görkemli bir etkinlik. Atlas ekibi, sıradağların doğal ve kültürel zenginliklerini Atlas okurlarıyla paylaşıyor.

Büyükada Rum Yetimhanesi, aslında otel olarak yapılmış devasa, ahşap bir mimarlık başyapıtı. Uzun tarihi boyunca birçok amaçla kullanılan ve İstanbul’un hikâyesi en zengin köşelerinden birine dönüşen bina zamana direnmeye ve geleceğe umutla bakmaya çalışıyor.

Bu sayıda Atlas ayrıca “yemeğin coğrafyası” başlığıyla dünyanın farklı bölgelerine gidip yemek ve kültürü arasındaki ilişkiyi çarpıcı fotoğraflarla anlatıyor.