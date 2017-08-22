Son dakika gezginlerinin çözüm adresi
Online otel rezervasyon arayışında HotelForex.com ile yeni bir dönem başlıyor. HotelForex.com, konaklama seçeneklerini listeleyen sitelerden farklı olarak otelciyle müşteriyi bir araya getirip listelenen oda fiyatı üzerinden “daha düşük teklif verebilme” imkanı sunuyor.
İnternetteki otel rezervasyon siteleri tatil sürecinin önemli bir parçası. Kısa süre önce sektöre giren HotelForex.com son dakika arayışlarında cazip konaklama tekliflerini anlık olarak kullanıcıya yansıtarak bu süreçte önemli bir başvuru adresi olma yolunda ilerliyor. Site, son dakika gezginleri için kullanıcıya sunduğu “teklif” seçeneğiyle bu alanda bir ilke imza atıyor.
Tek tek arama karşılaştırma yapma derdine son
Yeni bir girişim olan HotelForex.com’u Amerika da kurup Türkiye pazarına sokan kurucuları; “Özellikle günümüz dijital çağında gerek iş gerek tatil seyahatlerinde planlar aniden değişebiliyor. Her ne kadar internet hızlı çözümler sunuyor olsa da böyle bir anda özellikle uygun bütçeli çözümler bulmak hala çok zor. İnternette birbirinin benzeri olan pek çok rezervasyon sitesi var ama bunların hiçbiri pazarlığa açık değil. Biz ise anlık verilerle özellikle son dakika krizi yaşayan ve sınırlı bütçeyle uygun otel arayan gezginlere hitap ediyoruz. Hem pazarlık yapma imkanı sunuyoruz hem de tek tek sitelerden otel ve oda karşılaştırması yapma derdine son veriyoruz” diyor.
Bütçenize göre otellere teklif verin
Sistem forex mantığıyla işliyor. Otel arayan kullanıcı Hotelforex.com ile 3 günlük konaklama için otellerin fiyat önerilerini anlık olarak görüyor. Uygun oteli bulduğunda hemen alabiliyor ya da bütçesine göre otele teklif gönderip talep yaratıyor ve istediği fiyatı yeterli talep doğrultusunda aşağı çektirebiliyor.
Otel sahipleri ise sitede yer alan “Otelinizi ekleyin” bölümü üzerinden kendi tesislerini sisteme kayıt ediyor ve kullanıcı paneline erişiyor. Bu panelde otel yöneticileri bulundukları bölge ve şehre ait anlık site trafiği bilgisini görebilirlerken, ayrıca kendilerine gelen fiyat tekliflerini yine bu panelde görüp, değerlendirip fiyat indirimine gidebiliyorlar. Bu panel sayesinde hem misafir ve oteller arasında iletişim kuruluyor, hem de günlük olarak otel arama ve teklif istatistikleri detaylı olarak izlenebiliyor.
“Nasıl olsa HotelForex var”
Otel rezervasyon pazarına hızlı giriş yapan HotelForex.com’un kurucuları, “Sektöre yeni bir soluk getirmek için yola çıktık. Beyaz yakalıların ve en uygun seyahati planlayan son dakika gezginlerinin çözüm adresi olacağız. Kısacası rotanızı çizip “Nasıl olsa HotelForex var” diyerek keyfinize bakın” sözleriyle HotelForex.com deneyimini anlatıyor.
Üstelik sitede ilan edilen fiyatlar kişi başı değil “oda fiyatı”. Bazı odalarda 2 kişi bazı odalarda 3-4 kişi konaklayabiliyor. Bu detaylara listeleme ekranından ulaşılabiliyor.
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