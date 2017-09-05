Eylül Atlas’ı
Atlas, Eylül sayısında Sakarya Nehri’nin Eskişehir ve Bilecik il sınırlarında bulunan en el değmemiş, gözlerden uzak köşelerine uzanıyor. Orta Sakarya Havzası dik yamaçlara sıkışmış boğazları ve bereketli ovalarıyla benzersiz manzaralar sergiliyor. Dicle Vadisi’nin Diyarbakır sınırlarındaki 80 kilometrelik bölümü derginin bir diğer başlığı. Atlas bu güzergâhta nehirle birlikte yol aldı, sayısız bitki ve hayvan türünün bu bereketli kıyılara nasıl tutunduğuna şahit oldu. Kırgızlar, eylül ayının bir diğer dosyası. Her Kırgız “at, kartal, dağlar bizim ülkemizin karakteridir” der. Manas Destanı’nı, dünyaca ünlü yazar Cengiz Aytmatov’u, “Tanrının gözü” Issık Gölü’nü anlatır. Kırgızlar, geleneklerini ve modern dünyayı iç içe yaşatıyor, yarına bakarken göçebe kültürünü de koruyor. Kars birçok özelliğiyle ünlü ama peynir belki de bunların başlıcası. Süt sağımından imalathanedeki çalışmalara kadar lezzetli Kars peynirinin yapımının her aşaması Atlas’ta. Gökçeada’nın yaklaşık 20 milyon yıllık ağaç fosillerinin öyküsü ve Kayseri’nin Yahyalı ilçesindeki bakir, vahşi ve ulaşılmaz Aksu Kanyonu da Atlas’ın konuları arasında.
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