Benzer Yazılar
Hem ofiste, hem doğada!
Samsung Galaxy Book 12’yi doğada da ofis rahatlığında kullandık
Atlas Ağustos sayısında
TÜRKİYE’NİN BAYKUŞLARI: Sessiz kanatlar Gecenin içinde sessizce kanat çırpan, muhteşem duyulara sahip amansız avcılardır onlar. Gizemli doğalarıyla insanı hem ürkütür, …
Atlas’ın Ağustos sayısında: Türkiye’nin baykuşları
Gecenin içinde sessizce kanat çırpan, muhteşem duyulara sahip amansız avcılardır onlar. Gizemli doğalarıyla insanı hem ürkütür, hem hayranlık uyandırırlar. Türkiye’de …
Atlasın Ağustos Hediyesi: “Hatay Lezzetleri”
Atlas dergisi ağustos sayısında “Hatay Lezzetleri” eki veriyor. “Çok kültürlülüğün başkenti” olarak tanınan Hatay mutfağından seçilmiş yemeklerin tariflerini de içeren …
Atlas’ın Ağustos Sayısı
Gecenin içinde sessizce süzülen amansız avcılardır baykuşlar. Atlas, bu “Sessiz Kanatlar”ın dünyasına girdi ve en küçük türünden iki metre kanat …
Dünya Mirası Afrodisias
Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias arkeolojik alanı, Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen 41. Dünya Miras Komitesi toplantısında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. …
SOSYAL MEDYADA ATLAS