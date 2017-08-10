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Hem ofiste, hem doğada!

Samsung Galaxy Book 12’yi doğada da ofis rahatlığında kullandık

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Hem ofiste, hem doğada!

Samsung Galaxy Book 12’yi doğada da ofis rahatlığında kullandık

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Atlas Ağustos sayısında
Dergide Bu Ay

Atlas Ağustos sayısında

TÜRKİYE’NİN BAYKUŞLARI: Sessiz kanatlar Gecenin içinde sessizce kanat çırpan, muhteşem duyulara sahip amansız avcılardır onlar. Gizemli doğalarıyla insanı hem ürkütür, …

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Atlas’ın Ağustos sayısında: Türkiye’nin baykuşları
Dergide Bu Ay

Atlas’ın Ağustos sayısında: Türkiye’nin baykuşları

Gecenin içinde sessizce kanat çırpan, muhteşem duyulara sahip amansız avcılardır onlar. Gizemli doğalarıyla insanı hem ürkütür, hem hayranlık uyandırırlar. Türkiye’de …

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Atlasın Ağustos Hediyesi: “Hatay Lezzetleri”
Dergide Bu Ay

Atlasın Ağustos Hediyesi: “Hatay Lezzetleri”

Atlas dergisi ağustos sayısında “Hatay Lezzetleri” eki veriyor. “Çok kültürlülüğün başkenti” olarak tanınan Hatay mutfağından seçilmiş yemeklerin tariflerini de içeren …

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Atlas’ın Ağustos Sayısı
Dergide Bu Ay

Atlas’ın Ağustos Sayısı

Gecenin içinde sessizce süzülen amansız avcılardır baykuşlar. Atlas, bu “Sessiz Kanatlar”ın dünyasına girdi ve en küçük türünden iki metre kanat …

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Dünya Mirası Afrodisias
Gündem

Dünya Mirası Afrodisias

Aydın’ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias arkeolojik alanı, Polonya’nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen 41. Dünya Miras Komitesi toplantısında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. …

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