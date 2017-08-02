Atlas Ağustos sayısında
Dergide Bu Ay

Atlas Ağustos sayısında

TÜRKİYE’NİN BAYKUŞLARI: Sessiz kanatlar
Gecenin içinde sessizce kanat çırpan, muhteşem duyulara sahip amansız avcılardır onlar. Gizemli doğalarıyla insanı hem ürkütür, hem hayranlık uyandırırlar. Türkiye’de küçük boylu ishakkuşundan kanat açıklığı iki metreye yaklaşan puhuya dek toplam 10 baykuş türü yaşıyor.
YAZI: KÂZIM ÇAPACI / FOTOĞRAFLAR: TRAKUŞ

 

BAKIRÇAY VADİSİ: SUYUN DİRENİŞİ
Zeytinin, üzümün, tütünün, buğdayın, kömürün ve yeşilin vadisi… Ömer Dağı’ndan doğup Ege’ye ilerleyen Bakırçay, tarıma elverişli ovalar yaratıyor yol boyunca. Su, Manisa’nın Kırkağaç, Gelenbe, Soma yerleşimlerini geçip İzmir sınırlarında Bergama, Dikili ve Çandarlı’ya giriyor, insanın her türlü müdahalesine rağmen denize yolculuğunu sürdürüyor. Atlas kaynağından, denize döküldüğü yere kadar Bakırçay’la birlikte aktı.
YAZI: TEVFİK TAŞ / FOTOĞRAFLAR: TURGUT TARHAN

 

BOSNA HERSEK: Balkan yeşili
Bir orman ve su ülkesi olan Bosna Hersek Balkanlar’ın bakir köşesi. Mostar Köprüsü’nün altından akan Neretva Nehri, Kravica Şelaleleri, Prokoško Gölü ve diğer doğa değerleri gezginlere zengin seçenekler sunuyor.
YAZI: GÜVEN İSLAMOĞLU / FOTOĞRAFLAR: BALIM İSLAMOĞLU

 

KAŞ VE MEİS ADASI: İki kıyı tek deniz
Aynı denizde doğdular, aynı evde doğmuş gibi. Meis Adası ve Kaş asırlardır karşılıklı iki kıyıda bakışırlar, görürler birbirlerini, duyarlar. Bu yerleşimler şimdi turizmle haşır neşirler, ama hâlâ temiz ve sadeler… Atlas, Türkiye’de Antalya’nın Kaş ilçesinin kıyılarına ve Yunanistan’da Meis Adası’na yolculuk etti.
YAZI: SERKAN SEYMEN / FOTOĞRAFLAR: ŞAHAN NUHOĞLU

 

KAYSERİ – YILKI ATLARI: Özgürlüğe koşmak
Türkiye’nin dört bir yanında, halk arasında “yılkı” adı verilen başıboş atlar koşuyor. Bunların önemli bir bölümü Kapadokya’da, özellikle Kayseri’nin Hacılar ilçesinde. Bir zamanlar sayıları on binlerle ifade edilen bu özgür atlar ne yazık ki yaşam alanlarının daralması nedeniyle tehdit altında.
YAZI VE FOTOĞRAFLAR: SERKAN OCAK

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