Atlas’ın Ağustos sayısında: Türkiye’nin baykuşları
Dergide Bu Ay

Atlas’ın Ağustos sayısında: Türkiye’nin baykuşları

Gecenin içinde sessizce kanat çırpan, muhteşem duyulara sahip amansız avcılardır onlar. Gizemli doğalarıyla insanı hem ürkütür, hem hayranlık uyandırırlar. Türkiye’de küçük boylu ishakkuşundan kanat açıklığı iki metreye yaklaşan puhuya dek toplam 10 baykuş türü yaşıyor.

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Atlas Ağustos sayısında
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TÜRKİYE’NİN BAYKUŞLARI: Sessiz kanatlar Gecenin içinde sessizce kanat çırpan, muhteşem duyulara sahip amansız avcılardır onlar. Gizemli doğalarıyla insanı hem ürkütür, …

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Atlas’ın Ağustos sayısında: Türkiye’nin baykuşları
Dergide Bu Ay

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