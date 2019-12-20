Hint Okyanusu’nun İki İncisi Mauritius & Maldivler
Artık deniz kum güneş tatilinden çok daha fazlasını yapabileceğimiz yeni destinasyonlar arıyoruz.
Mauritius hem eğlenebileceğimiz hem de yeni şeyler keşfedebileceğiniz unutulmaz bir tatil geçirebilmeniz için favori seçiminiz olacak!330 kmlik turkuaz berrak suları, doğal ortamı bozulmamış bembeyaz plajları, muhteşem resifleri, şelaleri, tapınakları ile ünlü bu adayı her yıl 1 milyondan fazla kişi ziyaret ediyor.
Adanın en çok ziyaretçi çeken noktalardan biri ise ‘Chamarel’in Renkli Toprakları’.
Volkanik patlamalar sonucu oluşan bu bölgede toprağın 7 farklı rengini keşfedebilirsiniz. Kızıldan, pembeye, sarıdan yeşile hatta mora doğru uzanan bir renk yelpazesiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Mutlaka görmeniz gereken ve sizi büyüleyecek bir diğer doğa harikası da çok nadir görülen denizaltı şelalesi… Adanın kuzeydoğusunda bulunan Constance Belle Mare Plage ve Constance Prince Maurice ise sizlere dinlenirken yeni şeyler keşfetmeniz için her detayı düşünmüş. Mauritius’ta geçirilecek unutulmaz bir tatilin olmazsa olmaz 5 maddesini ise sizin için derledik.
1- Her gün yeni bir keşfetmenin tam zamanı
Turkuaz sularda yüzmek ve bembeyaz kumlarda güneşlenmek sizleri her zaman mutlu edecektir. Fakat bunun yanında tatilinizin her gününde farklı deneyimler yaşamak isterseniz sulaltı yürüyüşüne katılabilir,kitesorf yapabilir, atv ile gezintiye çıkabilirsiniz ya da çocuklarınızla yemek kursuna katılabilirsiniz. Golf en sevdiğiniz aktivite ise her sene MCB Golf Turnuvasına ev sahiliği yapan Constance Belle Mare Plage ve Constance Prince Maurice’e ait 18 delikli golf sahalarını keşfedebilirsiniz. Ayrıca göl ve lagun manzaraları arasında gidip gelirken nadir bulunan bir geyik türü olan Java geyiğini de golf alanında görmek mümkün. Otelin içerisindeki Clubhouse’dan ulaşabileceğiniz ve eski volkanik kayalar üzerine kurulmuş bir diğer golf alanı ise size hem dinlendirici hem de unutulmayacak bir spor deneyimi yaşatmaya hazır.
2- Rahatlamak için kendinize vakit ayırın
Kendinizi özel hissetmek ve rahatlamak için tatilde bizi en çok heyecanlandıran detay ise Spa’dır. Size özel hazırlanan sağlıklı ve doğal menüler,özel yoga dersleri, aqua gym, tatilinize özel hazırlanan fitness programları ile Constance sizlere rahatlamayı ve yenilenmeyi garantiliyor.Constance Prince Maurice ve Constance Belle Mare Plage’ın en sakin köşesinde yer alan lüks USpa’ya adım attığınızda Spa’yı çevreleyen kokulu frangipani ve yemyeşil tropikal bitkilerle karşılanacaksınız. Sisley’in doğal malzemeleri kullanılarak geliştirilen size özel tedaviler ile rahatlayın, gençleşin, detoks yapın ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmanın tadını çıkarın. Daha fazlasını isterseniz ise Nicole Kidman, Eva Longoria ve Bradley Cooper gibi isimlerin tercihi olan dünyanın en ünlü podiatri uzmanlarından Brice Nicham, Constance Prince Maurice’de sizleri bekliyor.
3- Eşsiz tatları keşfedin
Gastronomi tatilimizin olmazsa olmazlarından biridir. Mauritius’ta hem farklı ve muhteşem tatları deneyimlemek istiyorsanız her sene Constance Otelleri’nin ev sahipliği yaptığı Bernard Loiseau Festivali’ne katılabilirsiniz.Dünyanın dört bir yanından gelen Michelin Yıldızlı Şefler ve Constance Şefleri’nin 1 hafta boyunca süren yarışması yerel tatlarla uzmanların elinde hazırlanan dünya mutfağından örnekleri tatmanız için kaçırılmaması gereken bir fırsat. Romantik bir akşam geçirmek isterseniz Hint Okyanusu’nun en büyük şarap mahzeninden şeçtiğiniz şarabınız eşliğinde Constance Prince Maurice’deki yüzen restoranda günbatımına karşı mükemmel bir akşam yemeği yiyebilirsiniz.
4- Mükemmel detayları keşfedin
Her gittiğimiz mekanın dekorasyonu bizi ilk etkileyen detaydır. Constance otelleri’nde tropikal adaların zenginliğini ve Constance’ın şıklığını birleştirerek tasarlanmış odalar size huzurlu bir ortam sağlayabilmek için en ince detayına kadar düşünülmüştür.Mimarların Feng Shui’ye göre tasarladığı Constance Prince Maurice huzurlu ve mükemmel hissetmeniz için Qi enerjisinin dolaşımına yardımcı olacak şekilde dizayn edilmiştir. 2 kilometrelik bembeyaz kumlu plaja sahip Constance Belle Mare Plage ise modern şıklığı tropikal uyum ile birleştirerek 2016 yılında tamamen yenilenmiştir.
5- Genç misafirler icin en guzel aktiviteler
Çocuklarımız bizden çok daha değerlidir ve tatilde onlar ne kadar iyi vakit geçirirse bizler de o kadar mutlu oluruz. Constance sizler kadar çocuklarınızı da düşünüyor. Her iki otelde de bulunan çocuk kulüplerinde siz tatilinizi yaparken çocuklarınızın her gün yeni bir maceraya atılmasına yardımcı olacak. Constance Kids Club’ın güler yüzlü, eğitimli ve profesyonel oyun arkadaşları, şımartılmaya ve yeni maceralara hazır olan 4-11 yaş arası tüm çocukları ağırlıyor! Constance güvenliğin öncelikli olduğu yerlerde genç misafirleri için yapılan günlük temalı programlar, aşçılık kursları, keşif gezileri, yerel el sanatları kursları ve birçok aktivitede çocuklarınızın da eşsiz bir tatil geçireceği unutulmaz bir tatili garanti ediyor.
Constance Hotels & Resorts Maldivler
Robinson Cruise tarzında tatil yapmak için hazırlanmış Constance Halaveli dalış merkezleriyle ünlü Kuzey Ari Mercan adasında misafirlerine ev sahipliği yapmaktadır. Okyanusun üzerinde inşa edilen Maldivler’in en uzun iskelesinde bulunan su üstü villanızın size özel havuzunda ya da okyanusun kristal mavi sularında yüzerken kimse sizi rahatsız etmeyecek ve adada yalnızca siz varmış gibi hissedeceksiniz!
Halaveli’deki tatiliniz boyunca sizlere muhteşem su altı dünyasını keşfetmek için zaman ayırmanızı öneriyoruz! Zira bu muhteşem bölgede yunusları,hayalet vatozları ve binbir çeşit rengarenk balıkları bir arada görmek sizleri büyülecek ve gezinize romantik bir akşam ile devam etmek isterseniz dalış sonrasında dünyaca ünlü Dhoni Gemi’sinde bir şişe şampanyanız ile gün batımının tadını çıkarabilirsiniz.
Gün batımında Asya ve Avrupa mutfağından esinlenen Constance Halaveli’nin ödüllü şeflerinin ellerinden romantik bir akşam yemeğine ne dersiniz? Akşam yemeğinizin daha özel olmasını tercih ederseniz Constance sizlere özel odanızda da romantik bir akşam yemeği keyfi sunuyor!
Sizin için her detayın düşünüldüğü bir tatil düşlüyorsanız ve herşey dahil sistemden hoşlanıyorsanız lüksün ve sadeliğin bir araya geldiği Güney Aril Atoll’de bulunan Constance Moofushi’yi tercih etmelisiniz.
Constance Moofushi’de sualtı aktiviteleri ile dolu bir maceraya atılabilirsiniz çünkü Constance Moofushi Maldviler’in en iyi dalış noktalarına bot ile sadece 5 dakikalık mesafededir. Ya da okyanusa açılan bir kapının arkasında muhtesem manzaranız ile masaj keyfinin büyüsüne kapılabilirsiniz.
İsterseniz özel yemek kursunda dünyaca ünlü şefimiz ile birlikte hazırlamış olduğunuz ve kumsalda yıldızların altında yediğiniz akşam yemeği sonrasında Maldivler’in en güzel sahilinde patlamış mısır ve taze dondurma eşliğinde açık hava sinemasında en sevdiğiniz filmleri seyretmek sizleri de heyecanlandırıyor ise Constance Moofushi sizler için en doğru seçim olacaktır!
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