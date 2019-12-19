5 adımda doğru bot seçme rehberi
İster outdoor aktiviteleriniz için, isterse de şehir içi kullanım amacıyla bot alacak olun, doğru botu seçmek kolay bir iş değil. Erkek botlarının üretiminde çok gelişmiş teknolojiler kullanılıyor ve bu botlar basit bir ayakkabıya oranla çok daha karmaşık üretim teknikleriyle üretiliyor, çok gelişmiş özelliklere sahip oluyorlar. Peki, bot seçimi yaparken bilmemiz gerekenler nedir ve doğru botu seçerken hangi detayları göz önünde bulundurmalıyız? İşte bot ihtiyacımız için seçim yaparken aklımızda bulunması gereken 5 pratik ama çok önemli bilgi.
1- Tabanına dikkat
Özellikle doğa sporlarında botun birincil amacı, yere sağlam basmaktır. Kış aylarında, buz parkurlarında bu daha da büyük önem kazanır. Ama sadece karlı, buzlu parkurlar için değil, basit bir trekking yürüyüşü sırasında bile ayağınızın dere kenarındaki küçük bir kayaya ters basması, bastığınız yere tutunamamanız, ciddi bir sakatlanmayla sonuçlanabilir. Dolayısıyla, botunuz sizi vahşi doğada ayakta tutacak ilk savunma hattınızdır. Bot tabanları eskiden ayakkabı üreticilerinden ayrı olarak üretilen bir parçaydı. Bu konuda faaliyet gösteren Vibram markası en bilindik ve güvenilir bot tabanlarını üretiyordu. Bugün artık ayakkabı üreticileri de kendi modelleri için kaliteli bot tabanları üretiyor ancak hala her zemine uygun tek bir taban üretmek mümkün değil. Dolayısıyla, her parkur için farklı bir bot edinmenizde fayda olacaktır. Elbette parkura uygun tabanla üretilmiş bot seçmek için biraz mesai harcamanız da gerekecek.
2- Saya nedir?
Botunuzun ayağınızı koruyacak üst katmanına saya isimi verilir. Bu bölüm ayak parmaklarınızı ve ayağınızın savunmasız üst bölümünü doğadaki sert ve sivri cisimlerden korumak için özel olarak güçlendirilmesiyle bilinir. Elbette her botun saya tasarımı farklıdır ve koruma ölçüsü de farklılık gösterir. Ancak şuna emin olabilirsiniz, şehir hayatında giydiğiniz normal bir ayakkabıyla ayağınızın ucunu bir kayaya çarptığınızda ayak parmaklarınız kolayca kırılabilecekken, outdoor etkinlikleri için üretilmiş bir botla bir kayaya sertçe tekme atsanız da parmaklarınız aynı hasarı almayacaktır. Siz yine de kayalara tekme atmamaya dikkat edin tabi. Ambülansların giremediği dağlık bir alanda kırık ayakla kalakalmak ölümcül bir risk olabilir.
3- Astar
Botunuzun astarı da, diğer bölümleri kadar önemli bir bileşendir. Ayağınızın su almaması veya nefes alması ve terlememesi için önemli bir görev üstlenen astarın kalitesi, gezileriniz sırasında hayat kalitenizi çok etkileyecektir. Ayakkabı astarları bugün daha çok Gore Tex, Sympatex, OutDry, eVent, HyVent, ClimaShield, HydroSeal gibi markaların ürettiği özel kumaşlarla imal ediliyor. Parkura ve ihtiyacınıza özel doğru kumaştan üretilmiş astarınızla ayaklarınız etkinlik sırasında çok daha az yıpranacak. Astara dikkat.
4- Kullanım sıklığı
Bot seçerken, aklınızda olması gereken bir detay da botu hangi sıklıkla kullanmayı planladığınız olmalıdır. Eğer gecelemeli, uzun parkurlarda yürümeyi düşünüyorsanız, yanınızda ikinci bir bot bulunması uygun olur. Bir botu birgün kullandıktan sonra onu temizlemeli ve dinlenmesi, kuruması, kendine gelmesi için ertesi gün onu yedeğe alıp havalandırmalısınız. O sırada da ikinci botunuzu kullanmalısınız. Aksi takdirde botunuz uzun bir gezi sırasında kolayca yıpranacak, su, çamur ve ter etkisiyle ayaklarınızı tahriş edebilecektir. Yedekte aynı kalitede bir bot daha ile etkinliğe katılmaktan çekinmeyin. Taşıdığınız ikinci ayakkabı yük değil, en zor anlarınızda sizi taşıyacak hayati bir yardımcı olacaktır.
5- Hangi botlar
Bot markaları da hem doğa sporcuları hem de şehir hayatında bot giymeyi seven erkekler için önemlidir. Bu konuda uygun fiyatları ve hızlı teslimat / geri iade avantajlarıyla hepsiburada.com’un erkek botları mağazasını ziyaret etmenizi mutlaka tavsiye ediyoruz. Cat bot erkek modeleri genellikle en bilinen ve şehir içinde de en çok gözünüze çarpan botlar olabilir. Caterpillar markası dışında Salomon bot modelleri de outdoor tutkunlarının ilgi gösterdiği botlarıyla mutlaka dikkatinizi çekecektir. Ve yine hem outdoor gezilerinizde hem de şehirde şık bir seçenek olacak The North Face bot modelleri de hepsiburada.com online mağazasında karşınıza çıkacak.
SOSYAL MEDYADA ATLAS