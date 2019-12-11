Doğa tutkunlarına yılbaşında hangi hediyeleri alalım?
Yılın en tatlı zamanlarından yılbaşı yine geldi. Bu tarihlerde sevdiklerimize hediyeler almanın tatlı telaşını yaşamaya başlıyoruz. Elbette hediye seçmek kolay bir iş değil. Hem kullanışlı, hem değerli, hem şık ve güzel hediyeler seçerek sevdiğimiz insanları mutlu edeceğiz. Peki doğa ve outdoor tutkunu erkekler için hangi hediyeleri seçebiliriz? İşte küçük ama önemli ipuçlarımız.
Yılbaşı dönemi hediye seçme telaşıyla bir arada anılır. Bu telaşın “tatlı” kalması için size tavsiyemiz, kime hangi hediyeyi seçeceğinizi erkenden netleştirmek ve son dakikaya bırakmadan alışverişinizi yapmaktır.
Özellikle erkeklere yılbaşı hediyesi seçerken, “ne alırsak olur” gibi bir yanlış inanış, sevdiğiniz insanla aranızdaki iletişimin yanlış bir kanala girmesine dahi neden olabilir.
Doğa ve outdoor sporlarına tutkulu, bu yaşam felsefesini hayatına uygulayan erkekler için, doğa şartlarına uygun, özel olarak bu sporlar ve yaşam felsefesi için geliştirilmiş ürünlerden hediye seçimi yapmak çok doğru bir karar olacaktır.
Doğa sporlarında dayanıklılık ve fonksiyonellik ön plandadır. Dolayısıyla bu amaçla geliştirilen ürünlerin özel bir tasarıma ve sıra dışı bir üretim teknolojisine sahip olması gerekir ki, sert şartlarda kolayca deforme olup işlevini yitiren konvansiyonel ürünlerin aksine, zor doğa koşullarında işlevini yerine getirmeye devam edebilsin.
Gerçekten doğanın sert, acımasız, yırtıcı gücüne şahit olmayan biri için, bir rüzgarın bir bayrağı, bir çadırı, bir kumaşı parçalayıp yırtarak söküp atabileceğine inanmak zordur. Doğanın acımasızlığına şahit olmamış biri için, dalgaların yani suyun kaya gibi sert beton iskeleleri vura vura parçalayıp çökerttiğine inanmak imkansız olabilir. Ama bunların hepsi gerçek. Doğa acımasız, sert ve çok güçlü bir yapıdır. Şehirlerin sanal güvenliği içinde yaşayan insanlar çoğu zaman sert doğa koşullarını sıcak evlerinde, binalarda, korunaklı ortamlarda kolayca atlatabilirler ama doğa ve outdoor sporcuları için sert doğa koşullarına karşı sahip oldukları tek defans, üzerlerindeki dayanıklı giysilerdir.
Bu noktada iki önemli markanın hem şık, hem de dayanıklı özel tasarımları, doğa sporları tutkunlarının beğenisini kazanır. The North Face ürünleri sporcular için sadece bir marka tercihi değil, bilinçli ve işlevsel bir tercihtir. Yılbaşında sevdiğiniz erkeklere hediye alırken, hem doğada, hem de şehir içinde kullanılabilecek, hem şık hem de dayanaklı bir hediye vermek istediğinizde, The North Face ürünleri çok yerinde bir hediye tercihi olabilir.
The North Face gibi, Columbia markası de outdoor tutkunlarının çok saygı duyduğu bir markadır. Hem şehir içinde hem de doğada rahatlıkla kullanılan şık tasarımlarıyla beğeni toplayan Columbia montları bir erkeği mutlu etmek için çok etkili ve doğru bir hediye olabilir. Kullandıkları öze kumaşlarla rüzgara, yağmura ve kara karşı son derece koruyucu bir kalkan oluşturan bir Columbia mont şık tasarımlarıyla da her kıyafetle uyumlu olabilecek, şehir hayatında dikkat çekecek bir tarz yaratmaya da yardımcı olur.
Kadınların da severek tercih ettiği Columbia montları veya The North Face ürünleri arasından bu yılbaşında sevdikleriniz için seçeceğiniz bir hediye mutlaka çıkacaktır. Babanız, erkek arkadaşınız, eşiniz, çocuklarınız, kardeşleriniz… Bu hediyeleri gördüğünde gözlerinin içinin parlayacağını tahmin etmeniz zor değil.
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