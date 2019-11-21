Outdoor sevenler için olmazsa olmaz 3’lü
Şehrin konforlu ama boğucu ve kirli havasından kaçmak için arada sırada kendinizi doğaya bırakanlardan mısınız? Veya zaten şehirden çok uzaklarda, yeşilliğin ve temiz havanın içinde mi yaşıyorsunuz? Doğada, açık havada ve şehirden uzakta vakit geçirirken, sağlığınızı ve emniyetinizi koruma altına almayı sakın unutmayın. Dikkatsiz ve tedariksiz bir şekilde çıkılan basit bir outdoor yürüyüşü bile istenmeyen sonuçlara yol açabilir. İşte size doğanın tadını çıkarırken yardımcı olabilecek detaylar.
Mutlaka lazım olacak o el feneri
Şehrin olduğu gibi doğanın da kendine has kuralları vardır. Bunların en başında gece ve gündüz gelmektedir. Siz isteseniz de istemeseniz de gece olacaktır ve şehirden uzakta, güneşten başka bir ışık kaynağı olmayan yerlerde cebinizde ya da çantanızda taşıyacağınız bir el feneri, en yakın arkadaşınız olabilir. Basit kalem pillerle ya da şarjlı olarak çalışan bir el feneri ile ihtiyacınız olan aydınlığa ve güvene kavuşabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerinde yanınıza almak için düşündüğünüz el fenerinin, uzun menzilli aydınlatma özelliği bulundurmasına, kolay kullanılabilir olmasına ve doğa şartlarından kolay etkilenmemesine dikkat etmenizde fayda var. Ayrıca flash (çakar) özelliği olan, ledli, yoğun ışık ve zoom özelliği olan modelleri de seçebilirsiniz. Unutmayın, iyi bir el feneri sadece şehirden uzak, doğada geçirdiğiniz zamanlarda değil, günlük hayatınızda, işyerinizde, arabanızda, sokaklarda ve hatta evinizde de size lazım olacaktır. Günlük yaşam kalitenizi, outdoor keyfinizi ve aydınlığınızı şansa bırakmayın.
Salomon ile doğaya hazırsınız!
Gün içinde en çok yorulan ve darbe alan vücut bölgemiz ayaklarımız desek, abartmamış oluruz. Bir insanın gün içinde faal olduğu tüm zamanın baş aktörü olan ve doğal olarak outdoor faaliyetlerimizde de bizi taşıyacak olan ayaklarımıza yardımcı olmak çok iyi bir karar olacaktır. Ayakkabı tercih ederken sağlamlığı, rahatlığı ve sadeliği tercih edenlerdenseniz, benzersiz konforu ve donanımıyla, dünyanın önde gelen outdoor markalarından biri olan Salomon ile doğa yürüyüşlerinizi keyifli ve konforlu bir hale getirebilirsiniz. Zorlu iklim ve zemin koşullarına kolayca uyum sağlaması ve dayanıklılığıyla bilinen Salomon, isterseniz size bu özellikleriyle şehir içi yaşamınızda da eşlik edebilir. Outdoor ayakkabı seçerken en çok dikkat ettiğimiz özelliklerden olan estetiği sayesinde yaşamın her alanında bize rahatlığı ve sağlığı sunuyor. Artık günlük hayatta rahatlığı ve tasarımı için mi giyersiniz, yoksa doğa yürüyüşünde konforu ve kalitesi için mi, orası size kalmış.
Akla gelen ilk isim; The North Face
Outdoor demek, kimisi için keyif, sessizlik, sağlık ve huzur demek, kimisi için de spor, adrenalin, heyecan ve güç demek. Outdoor insanı, soğuk bir kış gününde dalgalar üzerinde dostlarıyla yelken basarken yüzünde keyifli bir gülümseme ile durabilendir. Sağanak yaz yağmurunun altında hava kararmaya yüz tutmuşken çadırını kuruyorken içinde huzurlu bir rahatlama hissedendir. Baharın ilk sıcakları geldiğinde Karadeniz dağlarının dar patikalardan geçip yaylaya çıkarken bacaklarına akan koşma hissini zor bastırandır. Sessiz bir göl kıyısında güneşin batışını beklerken ufukta birbirine karışan renklerden sarhoş olandır. Ama her koşulda narin insan bedeninin korunmaya ve alıştığı konfora ihtiyacı olabilmektedir. The North Face, sırt çantasından bereye, monttan pantolona, ayakkabıdan çadıra kadar uzanan ürün skalasıyla, doğada attığınız her adımda size konfor, kolaylık, sağlık ve kaliteyi sunuyor. Outdoor markası olarak bilinse de estetiği, kalitesi ve marka prestiji sayesinde The North Face ürünlerini günlük şehir yaşamında da kullanan birçok insan görüyoruz. Kullanıldığı her yerde güven hissi veren, konforu ve kalitesiyle hayatımıza renk getiren ürünler The North Face’den, doğanın çetin ama engin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmak için zaman, cesaret ve istek bulmak da bizden olsun. İlk adım çok önemlidir.
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