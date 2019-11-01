ATLAS’IN KASIM SAYISI
Atlas, Kasım 2019 sayısında kuruluşunun 70. yılını kutlayan Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidiyor ve ülkenin dünden bugüne değişen yüzünü inceliyor. Pekin ve Guanco kentlerini ziyaret eden Atlas, dünyanın en kalabalık ülkesinin dününe ve bugününe bakıyor.
Melas Vadisi kervan yolu, Antalya’dan Konya’ya uzanan eşsiz bir doğa ve kültür rotası. Geçmişte kervanların yol aldığı, Toroslar’ı aşıp Akdeniz’le İç Anadolu’yu buluşturan kervan yolu, günümüzde doğa etkinliklerinin gözde güzergâhlarından. Tunceli’de yer alan Munzur Vadisi, Anadolu’nun görkemli yaban hayat bölgesi. El değmemiş hazineleri ve nadir hayvan türleri, özel fotoğraflarıyla Atlas sayfalarında.
Trabzon’daki devasa Şahinkaya kütlesi, kaya tırmanışı sporunun yıldızı giderek yükselen merkezi. Tırmanış macerasının en heyecanlı anları kasım sayısında. Atlas ayrıca Türkiye’nin ilk turizm merkezlerinden Kuşadası’na gidiyor ama bu kez az bilinen bir özelliğini, sualtı zenginliklerini inceliyor. Trenle Batı Karadeniz Turu ve Mardin’in Deyrulzafaran Manastırı da kasım sayısında Atlas’ta yer alıyor.
Dergi kasım sayısında ayrıca okurlarına Malatya ilinin doğa ve kültür değerlerini tanıtan Medeniyetlerin Beşiği Malatya kitapçığını hediye ediyor.
SOSYAL MEDYADA ATLAS