Outdoor giyim nefes aldı
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Outdoor giyim nefes aldı

The North Face, yenilikçi “nano-spinning” teknolojisi kullanılarak geliştirdiği FUTURELIGHT serisiyle su geçirmez malzemelere nefes alabilirlik ve yüksek performans standartı getirdi.

The North Face, Sonbahar 2019 koleksiyonunda yer alan Summit Series, Steep Series ve Flight Series koleksiyonlarındaki FUTURELIGHT mont, pantolon ve tulumlarla outdoor giyime büyük yenilik getiriyor. “Nano-spinning” teknolojisi kullanılarak geliştirilen yeni seri, sunduğu ileri derecede nefes alabilen, su geçirmez koruma ile türünün ilk örneğini oluşturuyor.

Su geçirmez ürünlerin sert, rahatsız, ağır ve hava geçirmez olduğu izlenimini ortadan kaldırmayı amaçlayan The North Face, sadece yumuşak, hafif, esnek ve konforlu olmakla kalmayıp aynı zamanda dayanıklı ve sürdürülebilir tasarıma sahip su geçirmez bir kumaş yaratmak için yola çıktı. Üç yıl boyunca süren araştırmalar, ürün geliştirme çalışmaları ve kapsamlı laboratuvar ve saha testlerinin ardından, The North Face, markanın tescilli FUTURELIGHT kumaşından üretilen ilk giyim ürünlerini tanıtıyor. Seri, su geçirmez ekipmanlarından daha yüksek performans ve nefes alabilirlik bekleyen The North Face atletlerinin taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, dağlarda doğdu.

Yüksek dağ ve zirve koşulları için tasarlanan Summit Series koleksiyonundaki L5 FUTURELIGHT mont, tulum ve L6 FUTURELIGHT parka sayesinde artık zorlu koşullarda yaşam daha kolay. Dik ve derin dağ yamaçları için tasarlanan Steep Series koleksiyonunda ise PURIST FUTURELIGHT kayak tulumu ile farklı renklerde tasarlanmış PURIST Steep Series mont ve tulumlar yer alıyor. Diğer koleksiyon Flight Series’deki parçalar da zorlu parkurlar ve engebeli araziler için tasarlandı.

Yeni ürünler, markanın global atlet takımının 15 üyesi tarafından kapsamlı testlerden geçirildi. Atletler ve şirket laboratuvarlarının ötesinde yeni kumaşın sınırlarını zorlamak üzere, aralarında ünlü güvenlik bilim kuruluşu UL’nin de bulunduğu üçüncü taraf bağımsız uzmanlar tarafından testler yapıldı. FUTURELIGHT montlar, pantolonlar ve tulumlar, thenorthface.com.tr, The North Face mağazaları ve belli başlı perakendecilerden temin edilebiliyor.

The North Face’in global atlet takımı, FUTURELIGHT kumaşını zorlu doğa etkinliklerinde test etti. Ürünler hakkında bilgi için: www.thenorthface.com.tr/futurelight

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Outdoor giyim nefes aldı
Gündem

Outdoor giyim nefes aldı

The North Face, yenilikçi “nano-spinning” teknolojisi kullanılarak geliştirdiği FUTURELIGHT serisiyle su geçirmez malzemelere nefes alabilirlik ve yüksek performans standartı getirdi. …

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