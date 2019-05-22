Frigya mirasının izinde
Afyonkarahisar, antik kalıntılarıyla ziyaretçilerini büyüleyen, Kral Midas’ın efsanelerine ışık tutan özel bir coğrafya. Geçtiğimiz günlerde seyahat tutkunları Güven İslamoğlu rehberliğinde Afyonkarahisar’da bir tarih yolculuğuna çıktı. NG Afyon’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, Midas’ın Anıtı olarak bilinen Yazılıkaya’da gün doğumuyla başladı. Geçmişte gün doğumu ayinlerinin yapıldığı görkemli Midas Anıtı’ndan sonra Sümbüllü Anıt’a gidildi. Geziye katılanlar Tören Yolu’ndan geçerek Akropolis’te Bitmemiş Anıtı’nın manzarasını tepeden fotoğrafladı, ardından patika yürüyüşüyle Sarnıç’lara ulaştı.
Dağlık Frigya’nın en yüksek tepesinde, ana kayaya oyulmuş Roma ve Bizans lahit tipi kaya mezarlarının yoğun olarak bulunduğu gizemli bir yerleşim olan Seyircik Kalesi rotanın bir sonraki durağıydı. Göynüş Vadisi’nin içinde yer alan esrarengiz Aslantaş ve Yılantaş anıtlarıyla kadim medeniyetlerin izinde yolculuğa devam edildi. Friglerden beri yerleşim yeri olarak kullanılan İhsaniye/Döğer Ören yerinde Roma ve Bizans dönemine ait kaya yerleşim ve mezar odaları ile kiliseler misafirleri geçmişe sürükledi. Emre Gölü’nde gün batımını seyreden seyahat ve keşif tutkunları Güven İslamoğlu ile birlikte turu tamamladı.
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