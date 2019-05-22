Frigya mirasının izinde
Gezi

Frigya mirasının izinde

Afyonkarahisar, antik kalıntılarıyla ziyaretçilerini büyüleyen, Kral Midas’ın efsanelerine ışık tutan özel bir coğrafya. Geçtiğimiz günlerde seyahat tutkunları Güven İslamoğlu rehberliğinde Afyonkarahisar’da bir tarih yolculuğuna çıktı. NG Afyon’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik, Midas’ın Anıtı olarak bilinen Yazılıkaya’da gün doğumuyla başladı. Geçmişte gün doğumu ayinlerinin yapıldığı görkemli Midas Anıtı’ndan sonra Sümbüllü Anıt’a gidildi. Geziye katılanlar Tören Yolu’ndan geçerek Akropolis’te Bitmemiş Anıtı’nın manzarasını tepeden fotoğrafladı, ardından patika yürüyüşüyle Sarnıç’lara ulaştı.

Dağlık Frigya’nın en yüksek tepesinde, ana kayaya oyulmuş Roma ve Bizans lahit tipi kaya mezarlarının yoğun olarak bulunduğu gizemli bir yerleşim olan Seyircik Kalesi rotanın bir sonraki durağıydı. Göynüş Vadisi’nin içinde yer alan esrarengiz Aslantaş ve Yılantaş anıtlarıyla kadim medeniyetlerin izinde yolculuğa devam edildi. Friglerden beri yerleşim yeri olarak kullanılan İhsaniye/Döğer Ören yerinde Roma ve Bizans dönemine ait kaya yerleşim ve mezar odaları ile kiliseler misafirleri geçmişe sürükledi. Emre Gölü’nde gün batımını seyreden seyahat ve keşif tutkunları Güven İslamoğlu ile birlikte turu tamamladı.  

Paylaş:

Frigya mirasının izinde
Gezi

Frigya mirasının izinde

Afyonkarahisar, antik kalıntılarıyla ziyaretçilerini büyüleyen, Kral Midas’ın efsanelerine ışık tutan özel bir coğrafya. Geçtiğimiz günlerde seyahat tutkunları Güven İslamoğlu rehberliğinde …

Devamı

Gökhan Türe’yi hatırlamak
Panorama

Gökhan Türe’yi hatırlamak

Kemal Gökhan Türe, 2014’teki vefatına kadar denizlerle ilgili sayısız çalışmaya imza atmış öncü bir isimdi. Atlas’ın ekspedisyon editörlüğünü de üstlenmiş …

Devamı

BOZBURUN YARIMADASI: SİHİRLİ KOYLAR
Dergide Bu Ay

BOZBURUN YARIMADASI: SİHİRLİ KOYLAR

Muğla’nın Bozburun Yarımadası’nın doğa ve kültür varlıkları, sihirli koyları, arkeolojik değerleri Mayıs sayısında Atlas’ta. Mavi, turkuaz, yeşim ya da yeşil …

Devamı

YAĞMUR ORMANININ BEKÇİLERİ: MENTAWAI’LER
Dergide Bu Ay

YAĞMUR ORMANININ BEKÇİLERİ: MENTAWAI’LER

Endonezya’nın Siberut Adası doğada her şeyin ruhunun olduğuna inanan, vücutlarını dövmelerle süsleyip dişlerini sivrilten Mentawai halkına ev sahipliği yapıyor. Çağlar …

Devamı

ATLAS’IN MAYIS SAYISI ÇIKTI
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN MAYIS SAYISI ÇIKTI

Atlas, Mayıs sayısında Endonezya’nın Siberut Adası’nda yağmur ormanlarında yaşayan Mentawai halkına konuk oluyor. Vücutlarını dövmelerle süsleyen, ormanda zehirli oklarla avlanan …

Devamı

Frig Vadileri Bisiklet Turu
Gündem

Frig Vadileri Bisiklet Turu

Frig Vadileri Bisiklet Turu, 25-28 Nisan 2019 tarihlerinde yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda sporcunun katılımıyla Afyonkarahisar’da gerçekleşti. Frig Vadisi, dünyada …

Devamı