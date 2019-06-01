ATLAS’IN HAZİRAN SAYISI ÇIKTI
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN HAZİRAN SAYISI ÇIKTI

Atlas haziran sayısında dünyanın en büyük tropikal sulak alanına, Pantanal’a gidiyor. Brezilya’nın içlerinde yer alan ve yılın büyük bölümünü sular altında geçiren uçsuz bucaksız ormanlar ve nehirler timsahlardan piranalara, dev karıncayiyenlerden makav papağanlarına sayısız türe ev sahipliği yapıyor. Ama buranın kralı hiç şüphesiz gücüyle kimsenin baş edemediği, hiç fark ettirmeden ağaçların arasından etrafını izleyen jaguar…

Atlas’ın bir diğer durağı Akdeniz’in küçük ada ülkesi Malta. Tarihte koca kadırgaların, bronz aletlerin, ışıltılı çelik korsan kılıçlarının birbirine geçtiği bir adalar topluluğu Malta. Günümüzde ayrıca finans faaliyetlerinin canlılığıyla dikkat çeken ülkenin ziyaretçileri, Akdeniz’de küçük bir dünya merkezinde olduklarını düşünmeden edemiyor.

Haziran sayısında ayrıca Gümüşhane’deki Artabel Göller Tabiat Parkı yer alıyor. Sadece bulutların yansıdığı buzul gölleri, nadir bitki ve hayvan türleri, eski göç yolları, yaylalarıyla benzersiz bir coğrafya Artabel.

Türkiye’nin en güzel göllerinden biri olan Salda, Atlas’ın bir diğer özel dosyası. Burdur il sınırlarındaki Salda Gölü, jeolojik olarak son derece özel bir yer. Ayrıca yosun balığı ve 110 kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Gün içinde sürekli değişen renkleriyle insanı büyülüyor.

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