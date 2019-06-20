GERÇEK HAZZIN PEŞİNDE: AJDA PEKKAN X MAGNUM
Genel

GERÇEK HAZZIN PEŞİNDE: AJDA PEKKAN X MAGNUM

Magnum, Ajda Pekkan ile iş birliği yaptığı “Gerçek Haz” kampanyasını özel bir davetle kutladı.

Magnum, “Gerçek Haz” (#TrueToPleasure) kampanyasında insanlara özgün olmaları, özgürce hazları peşinden gitmeleri konusunda ilham vermeyi amaçlıyor. Magnum, bu kampanyada Türkiye’de tartışmasız en iyi yansıtan, müziğin ve modanın ikonik ismi Ajda Pekkan ile bir araya geldi. Dünyanın en başarılı moda fotoğrafçıları olarak sayısız ödüle layık görülen Mert Alaş ve Marcus Piggott tarafından Ajda Pekkan ile gerçekleştirilen çekime ait fotoğraflar ve “Gerçek Haz” videosu, Oligark Kuruçeşme’de verilen özel davette ilk kez paylaşıldı.

Gecede konuşma yapan Ajda Pekkan, proje ile ilgili olarak “Hayatım boyunca hep kendi içimdeki sese kulak vererek yaşadım. Benim için haz hep çalışmak, yeniyi keşfetmek ve başarının keyfini izlemek oldu. En büyük tutkum şarkı söylemekti, ilk günkü heyecanım bugün hala baki. Beni gerçek hazlarına ortak ettikleri için sevgili Magnum ekibine ve bu projeyi ölümsüzleştirdikleri için de Sevgili Mert & Marcus’a da teşekkür ediyorum.” dedi.

Değerli sanatçı İlham Gencer’in piyano performansı eşliğinde sahnede üç şarkı söyleyen Ajda Pekkan, unutulmaz bir geceye imza attı. Misafirler, gecenin başında DJ Zeynep Erbay’ın performansı ve Dans Fabrika’nın dans gösterisi ile ısınırken gecenin sonunda DJ Murat Tokuz’un özel müziğinin ritmiyle eğlenceli dakikalar yaşadı.

Almila Ada

Image 1 of 39

Almila Ada

Paylaş:

Bir milyon tür tehdit altında
Panorama

Bir milyon tür tehdit altında

Birleşmiş Milletler’in biyoçeşitliliği konu alan son raporunun başyazarlarından biri olan, İsveç Lund Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mine Islar, Atlas’ın sorularını yanıtladı. …

Devamı

GERÇEK HAZZIN PEŞİNDE: AJDA PEKKAN X MAGNUM
Genel

GERÇEK HAZZIN PEŞİNDE: AJDA PEKKAN X MAGNUM

Magnum, Ajda Pekkan ile iş birliği yaptığı “Gerçek Haz” kampanyasını özel bir davetle kutladı. Magnum, “Gerçek Haz” (#TrueToPleasure) kampanyasında insanlara …

Devamı

Kristal göl Salda
Gündem

Kristal göl Salda

Atlas, haziran sayısında Burdur il sınırlarındaki Salda Gölü’ne gidiyor. Kristal rengi sahilleri, masmavi suları, yaban hayat açısından taşıdığı değerle Türkiye’nin …

Devamı

En büyük tropikal sulak alan Pantanal
Doğa Coğrafya

En büyük tropikal sulak alan Pantanal

Dünyanın en büyük tropikal sulak alanlarından biri Pantanal. Atlas, özel fotoğraflarla Pantanal’daki yaban hayvanlarına yer veriyor ve bu dev ekosistemi …

Devamı

ATLAS’IN HAZİRAN SAYISI ÇIKTI
Dergide Bu Ay

ATLAS’IN HAZİRAN SAYISI ÇIKTI

Atlas haziran sayısında dünyanın en büyük tropikal sulak alanına, Pantanal’a gidiyor. Brezilya’nın içlerinde yer alan ve yılın büyük bölümünü sular …

Devamı

Frigya mirasının izinde
Gezi

Frigya mirasının izinde

Afyonkarahisar, antik kalıntılarıyla ziyaretçilerini büyüleyen, Kral Midas’ın efsanelerine ışık tutan özel bir coğrafya. Geçtiğimiz günlerde seyahat tutkunları Güven İslamoğlu rehberliğinde …

Devamı