En Özel Yaz Tatilleri İçin Antalya’nın Gözde Otel Seçenekleri

Türkiye’nin en güzel turizm duraklarından Antalya, elverişli iklimi, uzun kıyı şeridi ve hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile her zevke uygun konaklama olanaklarına sahiptir. Akdeniz ikliminin etkisi ile yılın dört mevsimi tatillerinizde tercih edebileceğiniz şehrin merkezinin yanı sıra Alanya, Belek, Kemer gibi ilçeleri her bütçeye uygun otel, tatil ve pansiyonlar ile unutulmaz tatillere ev sahipliği yapmaktadır.

Şehir merkezi otelleri, hem iş hem de gezi odaklı konaklamalarda avantaj yaratırken, çevre ilçelerin otel, pansiyon ve tatil köyleri hem eğlenmek hem de dinlenmek isteyen konuklarına her bütçeye uygun seçenekler sunmaktadır.

Hayal Ettiğiniz Tatilin Ötesinde Hizmetleri ile Titanic Mardan Palace

Antalya Lara’da konuklarını ağırlayan Titanic Mardan Palace, Avrupa’nın en lüks oteli ödülüne layık görülmüştür. Tesis konuklarına ultra her şey dahil konseptinde hizmet vermektedir.

Tesis denize sıfır konumda olup, konuklara özel plaj olanağı sunulmaktadır. Plajın yanı sıra 1 adet akvaryum havuzu, 4 adet açık yüzme havuzu, Lake House havuzları, kapalı havuzlar, çocuk havuzları ve 6 bantlı aquparka sahip çocuk havuzu unutulmaz yaz tatillerine ev sahipliği yapmaktadır. Bu yıl rotanızı Akdeniz’e çevirecekseniz Antalya’da oteller arasında en çok tercih edilenlerden biri olan Titanic Mardan Palace’ı incelemeniz önerilmektedir.

Alanya’da Kusursuz Bir Konaklama Deneyimi İçin Long Beach Resort Hotel & Spa Deluxe

Alanya’da zengin aktivite seçenekleri ile öne çıkan tesislerden biri olan Long Beach Resort Hotel & Spa Deluxe, her yaş grubuna hitap eden olanakları ile kusursuz bir konaklama deneyimine ev sahipliği yapmaktadır. Tesis konuklarına ultra her şey dahil konseptinde hizmet vermektedir.

Denize sıfır konumda yer alan tesisin, iskelesi ve özel plaj alanının yanı sıra 7 adet havuzu bulunmaktadır. Su sporlarının yanı sıra otel bünyesinde tenis kortu, golf alanı, voleybol ve mini futbol sahaları ile dolu dolu bir tatil konukları beklemektedir. Bu yıl tatilinizi Antalya’da geçirmeyi planlıyorsanız, Alanya otellerine göz atabilir, Long Beach Resort Hotel & Spa Deluxe hakkında detaylı bilgi alarak, tercihinizi tesisten yana yapabilirsiniz.

Belek’te Hem Dinlenmek Hem de Eğlenmek İsteyenlere: Voyage Belek Golf & Spa

Antalya Belek’te hem dinlenmek hem de eğlence dolu bir tatil geçirmek isteyenlere birbirinden özel alternatifler sunan Voyage Belek Golf & Spa, yetişkin ve aileler için ayrı bölümleri ile ön plana çıkmaktadır. Tesis konuklarına ultra her şey dahil konseptinde hizmet vermektedir.

Denize sıfır konumlanan otelde, özel plaj ve 3 açık, 2 kapalı havuz bulunmaktadır. Yıl boyu yüzme olanağının yanı sıra Voyage Belek Golf & Spa, şehrin en iyi golf deneyimini sunan tesislerinden biridir. Eğlence dolu aktivite olanakları haricinde, tatilinde ruhen ve bedenen dinlenmek isteyen konukları profesyonel hizmetler sunan SPA merkezi beklemektedir.

Unutamayacağınız Yaz Tatilleri İçin Vikingen Infinity Resort & Spa

Akdeniz’in en çok tercih edilen turizm noktalarından Alanya’da konuklarını ağırlayan Vikingen Infinity Resort & Spa, geniş plajı ve lüks konaklama birimleri ile dikkat çekmektedir. Özel lezzet deneyimlerine ev sahipliği yapan tesis ultra her şey dahil konsepti sunmaktadır.

Vikingen Infinity Resort & Spa, denize sıfır konumda olup, mavi bayraklı özel plaj alanının yanı sıra açık – kapalı yüzme havuzlarına ve su kaydıraklarına sahiptir. Su sporları açısından zengin olanaklar sunan tesis, dinlenmek isteyen konukları içinse SPA bölümünde hizmet vermektedir.

Kemer’de Fark Yaratan Bir Konaklama Deneyimi: Rixos Sungate

Unutulmaz bir Akdeniz tatili için kapılarını aralayan Rixos Sungate, bünyesinde düzenlenen festival ve konserleri ile ön plana çıkmaktadır. Tesis konuklarını ultra her şey dahil konseptinde ağırlamaktadır.

Denize sıfır konumda yer alan Rixos Sungate’in 720 metre uzunluğunda özel plajının yanı sıra açık – kapalı yüzme havuzları ve her yaş grubuna eğlence dolu anlar yaşatacak su kaydırakları bulunmaktadır. The Land of Legends’a ücretsiz giriş fırsatı sunan tesiste, birbirinden özel aktivite seçenekleri ve organizasyonların yanı sıra kusursuz bir dinlenme deneyimi için SPA alanı bulunmaktadır.

Mimarisi ile Zamanda Yolculuk Yaşatan Haydarpasha Palace

Alanya’da en özel yaz tatillerine kapılarını aralayan Haydarpasha Palace, saray mimarisi ile konuklarına lüks bir konaklama deneyimi sunmaktadır. Tesis ultra her şey dahil konsepti ile 24 saat özel lezzet deneyimleri yaşatmaktadır.

Denize yürüme mesafesinde yer alan Haydarpasha Palace, özel plajının yanı sıra en keyifli serinleme deneyimleri için 4 adet açık ve 1 adet kapalı havuza sahiptir. Yetişkinler ve çocuklar için aqupark bulunmaktadır. Her anında farklı bir aktiviteyi deneyimleyebileceğiniz tesis, dolu dolu bir geçen günün ardından SPA merkezinde dinlenmenize olanak sunmaktadır.

Doğası ile Büyüleyen Side’de Lüks Bir Tatil Deneyimi: Voyage Sorgun

Antalya’nın doğa harikası Titreyengöl’de hizmet veren Voyage Sorgun, aileler için her yaş grubuna hitap eden hizmetleri ile kusursuzluğu yakalamaktadır. Her damak tadına hitap eden seçenekleri ile hizmet veren tesis ultra her şey dahil konsepti sunmaktadır.

Voyage Sorgun, denize sıfır konumlanmakta olup, özel plaj ve iskelesinin yanı sıra açık ve kapalı havuzları, su kaydırakları ile serinleme deneyiminizi eğlence dolu bir aktiviteye dönüştürmektedir. Bebek ve çocuklar için özel aktivite alanlarına sahip tesiste, yılın tüm yorgunluğunu geride bırakacağınız anlar içinse SPA merkezi hizmet vermektedir.

Alanya’da Kusursuz Bir Dinlenme Deneyimi Sunan Gold Island Hotel

Masmavi denizin, yemyeşil ağaçları kucakladığı konumu ile huzur dolu bir atmosfere sahip olan Gold Island Hotel, tatilinde gerçek bir dinlenme deneyimi yaşamak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır. Ultra her şey dahil konsepti sunan tesis, her damak zevkine hitap edecek zengin menüsü ile beğeni kazanmaktadır.

Denize sıfır konumda konuklarını ağırlayan Gold Island Hotel’in özel plajı, 3 adet açık havuzu ve su kaydırakları bulunmaktadır. Her yaş grubuna uygun aktivite alanlarının yanı sıra tesisin tam donanımlı SPA merkezi, sihirli dokunuşlarla ruhen ve bedenen yenileneceğiniz anlar vadetmektedir.