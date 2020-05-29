Müzeler, plajlar, milli parklar açılıyor: İşte 1 Haziran’dan itibaren yaşanacak değişiklikler

1 Haziran itibarıyla koronavirüs sürecinde normalleşme çerçevesinde şehirlerarası seyahat sınırlaması kaldırılıyor. Dün açıklanan kararlara göre plajlar, müze ve ören yerleri, milli parklar açılıyor. Peki, 1 Haziran’dan itibaren neler değişecek? İşte 1 Haziran itibarıyla yaşanacak değişiklikler, kaldırılacak yasaklar ve açılacak yerler:

1 HAZİRAN’DAN İTİBAREN NERELER AÇILACAK?

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran’dan itibaren tamamıyla kaldırılıyor.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli normal mesaiye başlıyor.

Kreşler ve gündüz bakım evleri 1 Haziran’da açılacak.

65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma durumu devam ediyor.

Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü kişiler maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işyerlerine gidebilecek.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması 18 yaşa indiriliyor

0-18 yaş grubu çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

RESTORANLAR KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

1 Haziranitibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’ye kadar hizmet verebilecek. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışında tutuluyor.

Sadece kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi değil.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran’da faaliyete geçecek.

PLAJLAR, MİLLİ PARKLAR, MÜZELER AÇILIYOR

Plajlar, milli parklar ve bahçeler kurallar dahilinde 1 Haziran’dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri 1 Haziran’da açılıyor.

Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler gece 24.00’e kadar açık olabilecek.

DENİZ TURİZMİ

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar kaldırılıyor.

Sürücü kurs ve benzeri kurslar 1 Haziran’dan itibaren hizmet verebilecek.

Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran’dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde faaliyet gösterebilecek.

Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.

18 YAŞ ALTI VELİSİYLE YOLCULUK YAPABİLECEK

Öte yandan İçişleri Bakanlığı genelgesine ‘Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek’