18 yaş altı çocuklar aileleriyle seyahat edebilecek; Seyahat İzin Belgesi şartı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine “Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması” konulu bir genelge gönderildi. Seyahat genelgesine göre 18 yaş ve altı çocuklar yanlarında velisi olmak şartıyla ‘Seyahat izin Belgesi’ almadan şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek. 15 ildeki şehir girişi-çıkış kısıtlaması kaldırılıyor. Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğu kaldırıldı. İşte seyahat genelgesindeki yer alan maddeler:
15 İLDE SEYAHAT KISITLAMASI BU GECE BİTİYOR
- Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması 31 Mayıs pazar günü saat 24.00’te sona erecek.
- Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) Seyahat İzin Belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.
HES KODU ALINACAK
- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.
- 65 yaş ve üzeri kişilerin Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.
- Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olanlar hariç) Seyahat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.