18 yaş altı çocuklar aileleriyle seyahat edebilecek; Seyahat İzin Belgesi şartı kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine “Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması” konulu bir genelge gönderildi. Seyahat genelgesine göre 18 yaş ve altı çocuklar yanlarında velisi olmak şartıyla ‘Seyahat izin Belgesi’ almadan şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek. 15 ildeki şehir girişi-çıkış kısıtlaması kaldırılıyor. Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğu kaldırıldı. İşte seyahat genelgesindeki yer alan maddeler:

15 İLDE SEYAHAT KISITLAMASI BU GECE BİTİYOR

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması 31 Mayıs pazar günü saat 24.00’te sona erecek.

olmak üzere toplam 15 ildeki şehir giriş-çıkış kısıtlaması 31 Mayıs pazar günü saat 24.00’te sona erecek. Şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) Seyahat İzin Belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

HES KODU ALINACAK