Çanta hazırlamanın püf noktaları

Doğa sporlarında, günü birlik veya daha uzun süreli aktivitelerde çantalar sporcunun vazgeçilmez aksesuarıdır. Çantanızı doğru şekilde organize etmek, aktivite sırasında işlerinizi çok kolaylaştırır. Peki, bir doğa gezisi öncesinde, çantanızı nasıl organize etmelisiniz? İşte her doğa sporcusunun bilmesi gereken altın kurallar.

1. Çantalar hava taşımak için değildir

Sırtınızda taşıyacağınız çanta, doğada ihtiyacınız olacak her şeyi yanınıza alabilmek için tek şansınız. Dolayısıyla bu çantaları gereksiz materyalle doldurmadan çantanın hacmini efektif olarak kullanmalısınız. Çantanızda isteyebileceğiniz en son materyal ise, havadır. Hava, boş yere hacim kaplayan bir materyal olarak çantada taşıyabileceğiniz gerekli materyalin yerinden çalar. Özellikle de kıyafetlerinizi yerleştirirken, aralarında bolca hava kalır. Bu sorunu yaşamamak için kıyafetlerinizi olabildiğince küçük ve üzerine basa basa rulo yaptığınız bir forma sokarak çantanıza yerleştirmelisiniz. Bu sırada kıyafetlerin ütüsü bozulacak mı? Evet. Ama bir kar fırtınası altında çadır atmış ısınmaya çalışırken, üzerinizdeki kıyafetlerin ütülü mü ütüsüz mü göründüğü önemini kaybedecek bir kıyaslamadır. Çanta toplarken hacim her şeydir, ütü hiçbir şey.

2. Her çantayla yük taşınmaz

Ağır yük taşımak için tasarlanmış çantaların dikimi ve tasarımı başkadır. Bu sırt çantalarında ayrıca beli, sırtı ve omzu desteklemek için özel tasarım destekler bulunmalıdır. Ancak, ağır yük taşımanın dışında, cüzdanınızı, kimliklerinizi, çakınızı ve hızlı erişim için ihtiyacınız olan diğer küçük eşyaları taşımak için bel çantası, farklı çanta modelleri veya spor çantası gibi çantalarla da ihtiyacınız olabilir.

3. Su geçiriyor mu?

Çantanızı hazırlarken, su geçirme ihtimalini de göz önüne almanızı tavsiye ediyoruz. Evet, pek çok çanta su geçirmez özelliğe sahiptir ama iyi veya hasar görmüş bir fermuar dişinden, ya sökülmüş bir dikiş deliğinden çantanın içine litrelerce su dolabilir. Tam kuru elbiselere ihtiyacınız olduğu sırada, suyla dolmuş bir çantayla karşılaşmak veya elektronik cihazlarınızın suyun içinde yüzdüğünü görmek, hiç hoş olmaz. Çantanızı kapadıktan sonra üzerine toz, yağmur, kar suyu geçirmeyecek şekilde uygun bir örtü germeniz çok akıllıca olabilir.

4. Sık kullanılan eşyalar ön gözlere

Bunu söylemeye bile gerek olmayabilir ama çoğu insan çanta hazırlamanın acelesinden bu kuralı atlayabiliyor. Sık ve acil kullanmanız gereken eşyaları, ilaçlarınızı, minik aksesuarları, şarj cihazlarınızı, çorap, eldiven gibi ihtiyaç halinde hızlı ulaşmak isteyeceğiniz malzemeler çantalarınızın kolay erişilebilir gözlerinde durmalı.

5. Kırılabilir eşyalar yere temas etmemeli

Ağır yükleyeceğiniz bir çantada, yere temas edecek eşyalarınızın kırılacak eşyalar olmamasına dikkat etmelisiniz. Çantanızı tüm o ağırlığı ile yere bırakıp alırken, kırılabilir bir eşya ile çantanın dibi arasına yumuşak kıyafetlerinizi koymayı tercih etmek daha akıllıca bir karar olacaktır.