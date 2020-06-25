Rus Arktik için sıcaklık derecesinin rekor seviyeye yükselişi hızlı bir artıştan çok daha fazlası. Burada aşırı sıcakların tehlikeli sonuçları aylarca sürebilir.

Kuzey Kutbu’nda aylardır en yüksek ısı dalgası görülüyor. Kuzey Kutup Dairesi’nin kuzeyinde yer alan Verkhoyansk kasabasında sıcaklık, 20 Haziran’da 100.4 ° F’ye (38 santigrat) çıktı. Bilim insanları, bu rekor sıcaklığın hızlı ve sürekli olarak ısınan bir gezegenin işareti olduğunu ve Arktik ısınmanın gelecekte nasıl devam edeceğini gösteren bir önizleme olduğunu söylüyor.

NationalGeographic‘in haberine göre Danimarka Meteoroloji Enstitüsü’nün iklim bilimcisi Ruth Mottram, güçlü ısı dalgalarının daha uç noktalara gideceğini söyledi. “İzdüşümler düşündüğümüzden daha erken gerçekleşiyor” dedi.

Cumartesi günkü ani yükseklik yalnızca Rus Arktiki’ndeki normal yaz sıcaklıklarına dönmenin bir belirtisi değildi. Bu sıcaklığın arkasındaki dalganın en az bir hafta daha sürmesi bekleniyor. Bu, şehirde 1885 yılından beri tutulan kayıtlarda ölçülmüş en yüksek sıcaklıktı.

Arktik çoklu iklim yaşıyor

Sıcak yaz günleri Kuzey Kutbu’nda daha önce duyulmamış şey değil. Okyanus iklimli kıyılar daha serin olma eğiliminde ama iç kısımlarda sıcaklıklar yükselebiliyor. Fort Yukon Alaska’da Arktik çemberinin kuzeyindeki tarihteki ilk 37.7 derece sıcaklık 1915te kaydedildi. Verkhoyansk’ta ise 1988’de 37.3 derece görüldü.

Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi’nin iklim bilimcisi Walt Meier “Yılın bu zamanında, yaz gündönümü çevresinde, 24 saat güneş ışığı alıyorsunuz. Çok fazla güneş enerjisi geliyor. Bu yüksek enlem bölgelerinde duyulmayan sıcaklıklar.” diyor.

Kuzey Kutbu, gezegenin geri kalanından iki kat daha hızlı ısınıyor. Yüksek Kuzey Kutbu’ndaki taban çizgisi sıcaklığı, son yüz yıl boyunca 2 ila 3 ° C (3,6 ila 5,4 ° F) arasında arttı. Bunun yaklaşık 0.75 ° C’si yalnızca son on yılda meydana geldi.

Bu, bölgeye çarpan ısı dalgalarının ekstra ısınma ile güçlendirildiği anlamına gelir. Böylece bir yazın ortalama sıcaklığı artar ve aşırı uçlara gelir.

İlk olarak, iklim değişikliği temel sıcaklıkları arttırdı. AB’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi’ndeki iklim bilimcilerine göre, batı Sibirya en sıcak bahar mevsimlerinden birini yaşadı. Aralık ayından bu yana, bölgedeki hava sıcaklıklarının ortalama 1979 ile 2019 yılları arasında ortalama 6 ° C’nin (11 ° F) üzerine çıktığı görülüyor.

Ilık kış nedeni ile yerin büyük bir kısmında zemini örten karın normalden yaklaşık bir ay önce eridiği ifade edildi. Parlak beyaz kar, güneşin gelen ısısını yansıtarak Kuzey Kutbu’ndaki kısımları serin tutmada önemli bir rol oynuyor. Bir kez yok olduktan sonra, bitkiler kolayca ısıyı emiyor.

Kutupsal kuvvetlendirme ve insanların parmak izleri

Kutuplar, “polar amplifikasyon” adı verilen bir olgu nedeniyle Dünya’nın geri kalanından daha hızlı ısınıyor. Sibirya’da gelen güneş ışınımını yansıtan kar gibi, buz da güneşin sıcaklığını uzaya doğru geri döndürdü.

Ancak Dünya’nın ısınmasıyla, Arktik Okyanusu’nu örten daha az ısı emen karanlık suların ardında daha az deniz buzu var. Deniz buzu sıcak suda daha az kolay oluşur ve suyun daha fazla güneş ısısını emmesine neden olur ve sistem kendi kendini güçlendiren bir döngüye girer.

Araştırmacılar, insan kaynaklı iklim değişikliğinin parmak izlerini, geçen yaz Grönland’da ve kuzey Avrupa’da aşırı erimeye neden olan sıcak dalgası üzerinde buldular. Fransa’da sıcaklıkların 45 ° C’nin (113 ° F) üzerine çıkmasına neden olan 2019 Haziran ayı sıcaklığı, insan etkileri nedeniyle en az beş kat daha fazla gerçekleşti. Bilim insanları, 2016’daki aşırı Kuzey Kutbu sıcaklığının yaklaşık yüzde 60’ının insan kaynaklı iklim değişikliğine atfedilebileceğini söyledi.

Yangınlar, petrol sızıntıları

Bu mevsiminin yüksek sıcaklıklarının sonuçları var. Yerin altında, Rus arktikinin çoğu permafrostla, yani karbon açısından zengin ve bütün sene donuk kalan bir buz tabakası içeren turba toprağıyla kaplı. Ancak yüksek sıcaklıklar donuk yüzeyin dengesini bozarak düzeltilmesi imkansız sonuçlara yol açıyor.

Rusya orman servislerine göre, aşırı ısınma baharı hem toprakları hem de bitki örtüsünü kuruttu. Haziran ayının başından itibaren 12 milyondan fazla dönüm yandı.