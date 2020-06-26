Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC), 3 yeni koronavirüs belirtisi daha açıkladı! Peki, CDC’e göre koronavirüsün belirtileri neler? İşte koronavirüsün yeni belirtileri dahil tüm belirtileri!

Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi. Buna göre; burunda tıkanıklık, akıntı ile bulantı ve ishal de koronavirüse işaret edebiliyor.

Halihazırda ateş, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk, kas veya vücut ağrısı, baş ağrısı, koku ve tat kaybı gibi belirtilerle kendini gösterdiği ifade edilen koronavirüse ilişkin üç farklı belirti daha açıklandı:

Burunda akıntı veya tıkanıklık, bulantı ile ishal. Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, bu liste olası tüm belirtileri içermese de koronavirüs hakkında daha fazla bilgi edinildikçe güncellenecek.

BOĞAZ VE BAŞ AĞRISI: BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Koronavirüsün gündeme geldiği ilk dönemde ateş, öksürük ve nefes darlığının en yaygın belirtiler olduğu ifade edilirken; CDC geçtiğimiz nisan ayında bu listeye titreme, kas, baş ve boğaz ağrısı ile tat veya koku kaybını da ekledi. Virüse maruz kalan kişilerde belirtiler hafif ya da şiddetli olmakla birlikte ortalama 2 ila 14 gün arasında görülüyor.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, bugüne kadar dünya çapında 9,4 milyondan fazla koronavirüs vakasına rastlandı. Yalnızca ABD’de 2,3 milyondan fazla vaka ve buna bağlı 121.996’dan fazla virüse bağlı yaşam kaybı görüldü.

CDC’E GÖRE KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

CDC, koronavirüs belirtilerinde güncelleme yaptı. Daha önceleri koronavirüs belirtisi olarak sayılmayan boğaz ağrısı, bulantı, koku kaybı gibi belirtiler artık koronavirüs belirtileri arasında yer alıyor. İşte CDC’nin açıkladığı koronavirüs belirtileri!