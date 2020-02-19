İstanbul’a bu yıl neden kar yağmıyor?

İstanbul’da bu yıl kış ayları boyunca çok nadiren kar yağışı görüldü. İstanbul Şubat’ta da bahardan kalma günlere tanık oldu. Peki, bu yıl İstanbul’a neden kar yağmıyor?

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu bu durumun nedenini şöyle açıklıyor:

OMEGA BLOKAJI

“Bu kış sık sık Omega Blokajı etkisinde kaldık. Omega harfine benzer örüntünün iç kısmı izobarik bir sırta karşılık geliyor. Sırt güneyin sıcak ve kuru havasını üzerimizde günlerce hakim olmasına neden oluyor. Böylece sırtın sağında ve solundaki oluklarda hava yağışlıyken bizde gece ayaz, sabah sis ve pus, gündüz güneşli oluyor. Bu tür hava olayları çok sık görülen şeylerdendir. Hava havai bir şeydir. Normali olmaz. Bu yüzden her şehir su bütçesi yapmalı, kuraklık izlenmeli ve kuraklıkla mücadele planına sahip olmalı. Bu durum kolaycılığa kacarak küresel iklim değişikliği ile açıklanamaz.”

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu sosyal medya hesabından ise bu yıl şubat sonuna kadar kar görünmediğini belirtti.