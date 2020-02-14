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Rise of Empires: Ottoman’ın ardından… Ahmet Ümit’in gözünden Fatih Sultan Mehmet

Yazar Eren Demir
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Netflix’in izleyici ile buluşan yeni dizisi Rise of Ottoman’da İstanbul’un fethine dair popüler bir dil kullanılıyor ve daha çok Batılı gözünden bakılıyor.

Geçmişte ‘Sultanı Öldürmek’ kitabına imza atan Yazar Ahmet Ümit, kendi gözünden Fatih Sultan Mehmet’i anlattı.

O dönem Batı’daki Sultan Mehmet algısını yorumlayan Ahmet Ümit, “Fatih Sultan Mehmet, Büyük İskender’i kendisine örnek alıyordu, dolayısıyla öncelikle bütünüyle Avrupa’yı Portekiz’e kadar muhtemelen fethetmek istiyordu. O dönem -Fatih’in ismine Büyük Kartal diyorlardı-, aileler çocuklarını İtalya’da, İspanya’da ‘Büyük Kartal geliyor’ diye korkutuyorlardı” diyor. İşte “Osmanlı’dan bahsetmeden dünya tarihinden bahsetmek doğru değil” diyen Ahmet Ümit’in gözünden Fatih Sultan Mehmet…

 

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