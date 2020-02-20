Türkiye’den 6 Avrupa ülkesine vize muafiyeti

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklama ile, Türkiye’nin bazı Avrupa Birliği Schengen bölgesi ülkeleri ile Birleşik Krallık vatandaşlarına, Türkiye ziyaretleri sırasında vize uygulanmayacağı bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bazı Avrupa ülkelerine vize muafiyeti uygulanacağını açıkladı. Uygulama 2 Mart’ta başlıyor.

Açıklamaya göre, artık Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya ve Birleşik Krallık vatandaşlarına, turistik amaçlı Türkiye ziyaretleri sırasında vize muafiyeti uygulanacak. Turistik amaçlı seyahatlerde vize muafiyeti süresi her 180 günde 90 gün oldu.

Alınan karar ile, söz konusu ülkelerle turizm faaliyetlerin yanı sıra ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerin pekiştirilmesi amaçlanıyor.

İşte yapılan açıklamanın tamamı:

“Avrupa Birliği Schengen bölgesi üyelerinden Avusturya, Belçika, Hollanda, İspanya, Polonya’nın yanı sıra Birleşik Krallık vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye’ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır.

Bu adımla, anılan ülkelerle turizm potansiyelimizin artırılmasının yanı sıra, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi amaçlanmaktadır.”