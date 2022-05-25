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Derindeki gökkuşağı

Harika Pelin Şengül

Maldivler’in derinlerdeki karanlık resiflerinden gökkuşağı çıktı: Cirrhilabrus finifenmaa! İsmini ülkenin ulusal çiçeği pembe gülden alan (Finifenmaa, Dhivehi dilinde “gül” demek) lapinagiller familyasına ait yeni tür, 40 ila 70 metre derinliklerde keşfedildi. Bu keşifle, ilk kez Maldivli bir bilim insanı ülkesindeki yeni bir balık türünü literatüre kazandırmış oldu.

Söz konusu tür ilk kez 1990’larda bulunmuştu, hatta akvaryum balığı olarak ticareti de yapılıyordu, ancak bugüne dek hiç kimse onun farklı ve yeni bir tür olduğunu anlamamıştı. Maldivli biyolog Ahmed Necip’in çalışması bilimsel yayın ZooKeys’te yayımlandı.

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